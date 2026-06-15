نقابة المحررين والجامعة العربية المفتوحة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب الأكاديمي والإعلامي

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وقعت نقابة محرري الصحافة ممثلة بالنقيب جوزف القصيّفي والجامعة العربية المفتوحة ممثلة بالدكتور محمد الحاج المكلف من رئيسة يارا حمدان بتمثيلها، بروتوكول تعاون بينهما، وذلك في مقّر النقابة بالحازمية.حضر حفل التوقيع: نائب نقيب المحررين صلاح تقي الدين والعضوان واصف عواضة ويمنى شكر،عن النقابة. ومثل المفتوحة إلى جانب الحاج الدكتور أحمد والدكتورة أمينة حربلي، الدكتور غدي مقلد والسيد وليد سيف.القصيفيبداية رحب النقيب القصيفي بوفد الجامعة باسم مجلس نقابة المحررين، واعتبر ان" توقيع البروتوكول هو خطوة متقدمة على طريق تعزيز التعاون الاكاديمي مع جامعة معروفة أثبتت حضورها في الحقل الجامعي. وأن أعضاء النقابة وأفراد أسرهم سيفيدون من حسومات وتقديمات تراوح بين 25 في المائة كحد أدنى و70 في المائة كحد أقصى".وأضاف: "النقابة والجامعة سيتعاونان بصورة دورية لتنظيم دورات على وسواها من المجالات ذات الصلة بالاعلام. ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات في مجالات الادارة والتعليم والتدريب، التوجيه والتثقيف، وتطوير البحث العلمي، التنمية المستدامة، إستشارات أكاديمّية وتنظيم محاضرات ودورات تدريبية، الانشطة التطوعيّة، الندوات وورش العمل، التدريب العملي والتوظيف، التعاون التكنولوجي والاداري". وواشار الى ان "النقابة ستضع برنامجاً لدورات متخصصة لتنمية مهارات المنتسبين إليها في كل الميادين المتعلقة بالاعلام والتقنيات الاعلامية في إطار سعيها لتحديث المهنة وتطويرها". كما اشار الى أن "البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية المفتوحة سيكون في تصرّف أعضاء النقابة للاطلاع عليه".الحاجورد الدكتور محمد الحاج بكلمة جاء فيها:" شرفتني الدكتورة يارا حمدان بتمثيلها في هذا الحدث الأكاديمي لتوقيع اتفاق تعاون بين الجامعة العربية المفتوحة ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. نحن جامعة تضم تسعة فروع في دول عربية وأهداف جامعتنا الإستراتيجية التي وضعناها كخطة خمسية هي الشراكة مع المجتمع ومع النقابات التي نوقّع معها اتفاقات تعاون في الإختصاصات التي نستطيع المساعدة فيها. كما نحرص على تقديم المنح الجامعية للعاملين والمنتسبين في نقابة محرري الصحافة اللبنانية".وتابع :" الحرب في أعاقت بعض الشيء خطتنا التي وضعناها من أجل الإستفادة من الذكاء الإصطناعي"، وقال : "مستمرون في تقديم كل ما يساعد على نمو مجتمعنا في لبنان في كل المجالات الأكاديمية المتطورة لكي نستطيع أن نعطي مجتمعنا أفضل الخدمات في ظل عقود كثيرة من الفساد في عدة مؤسسات عامة وبلدية".وفي ختام كلمته جدد الدكتور الحاج شكره للنقيب القصيفي وأعضاء مجلس النقابة وأكد أن "التعاون مع النقابة سيستمر ويتعاظم".وفي الختام جرى توقيع إتفاق التعاون بين القصيفي والحاج.