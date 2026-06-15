جامعة الروح القدس – الكسليك تنضم إلى شبكة "Microsoft for Startups Investor Network" العالمية

Advertisement

أعلنت – الكسليك عن انضمامها رسميًا إلى شبكة for Startups Investor Network، وهي شبكة عالمية تضم شركاء المنظومات الريادية المعتمدين والجامعات والمسرّعات والحاضنات، بهدف دعم الشركات الناشئة من خلال إتاحة الوصول إلى الموارد والمزايا المتوافرة عبر برنامج Microsoft for Startups.وأوضح بيان للجامعة، "ان هذا الإنجاز، يشكل خطوة مهمة في تعزيز الجامعة بدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الوصول إلى أدوات وتقنيات و الموارد اللازمة لتطوير مشاريعهم وتسريع نموها.وسيتولى مركز وريادة الأعمال (ACIE-USEK) إدارة عملية تسجيل الشركات الناشئة وإدماجها في البرنامج، ما يتيح لها الاستفادة من Microsoft for Startups Investor Offer ، الذي يوفر مجموعة واسعة من المزايا، تشمل: الوصول إلى تطبيقات وخدماتMicrosoft ، من خلال أرصدة (Credits) لاستخدام منصة Microsoft السحابية، أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، دعم تقني متخصص، وموارد وخدمات لدعم دخول الأسواق وتوسيع نطاق الأعمال.وقالت الدكتورة مديرة للابتكار وريادة الأعمال" : (ACIE-USEK) يعكس هذا الإنجاز التزام جامعة الروح – الكسليك المتواصل بدعم الابتكار وريادة الأعمال. ومن خلال انضمامنا إلى شبكة Microsoft for Startups Investor Network ، نعمل على توفير فرص وموارد نوعية تساعد الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في والعالمية."