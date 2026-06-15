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أفراح ومناسبات

جامعة الروح القدس – الكسليك تنضم إلى شبكة "Microsoft for Startups Investor Network" العالمية

Lebanon 24
15-06-2026 | 06:58
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جامعة الروح القدس – الكسليك تنضم إلى شبكة Microsoft for Startups Investor Network العالمية
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 أعلنت جامعة الروح القدس – الكسليك عن انضمامها رسميًا إلى شبكة microsoft for Startups Investor Network، وهي شبكة عالمية تضم شركاء المنظومات الريادية المعتمدين والجامعات والمسرّعات والحاضنات، بهدف دعم الشركات الناشئة من خلال إتاحة الوصول إلى الموارد والمزايا المتوافرة  عبر برنامج  Microsoft for Startups.
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وأوضح بيان للجامعة، "ان هذا الإنجاز، يشكل خطوة مهمة في تعزيز التزام الجامعة بدعم ريادة الأعمال والابتكار، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الوصول إلى أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي و الموارد اللازمة لتطوير مشاريعهم وتسريع نموها.

وسيتولى مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في الجامعة (ACIE-USEK) إدارة عملية تسجيل الشركات الناشئة وإدماجها في البرنامج، ما يتيح لها الاستفادة من Microsoft for Startups Investor Offer ، الذي يوفر مجموعة واسعة من المزايا، تشمل: الوصول إلى تطبيقات وخدماتMicrosoft ، من خلال أرصدة (Credits) لاستخدام منصة Microsoft azure السحابية، أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، دعم تقني متخصص، وموارد وخدمات لدعم دخول الأسواق وتوسيع نطاق الأعمال.



وقالت الدكتورة نانسي صليبا مديرة مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال" : (ACIE-USEK) يعكس هذا الإنجاز التزام جامعة الروح القدس – الكسليك المتواصل بدعم الابتكار وريادة الأعمال. ومن خلال انضمامنا إلى شبكة Microsoft for Startups Investor Network ، نعمل على توفير فرص وموارد نوعية تساعد الشركات الناشئة على تطوير حلول مبتكرة وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية."
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