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أفراح ومناسبات

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية وجامعة رفيق الحريري

Lebanon 24
15-06-2026 | 07:58
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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية وجامعة رفيق الحريري
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وقّعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفيسور وائل نبيل عبد السلام مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع جامعة رفيق الحريري ممثلة برئيسها البروفيسور سعيد اللادقي تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتطوير الشراكات العلمية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتوسيع آفاق البحث العلمي وخدمة المجتمع؛ حضرها امين عام الجامعة الدكتور عمر حوري، عميد الشؤون الاكاديمية والعلاقات الدولية البروفيسور صبحي أبو شاهين، عميد كلية الهندسة البروفيسور يحيى تمساح، عميدة الدراسات العليا والبحوث البروفيسورة هانيا النقاش، ووفد من جامعة رفيق الحريري.
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تأتي هذه المذكرة في إطار حرص الجامعتين على تعزيز التفاهم الثقافي والتميز الأكاديمي والبحث العلمي الدولي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية والباحثين، من خلال التعاون بين كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية وكلية الهندسة في جامعة رفيق الحريري.

تنص المذكرة على مجموعة من مجالات التعاون المشتركة، أبرزها الإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه عند الاقتضاء، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة ونشر أبحاث علمية بالتعاون بين الباحثين في الجامعتين، إضافة إلى التقدم بطلبات مشتركة للحصول على تمويل للأبحاث على المستويين الوطني والدولي.

كما تشمل المذكرة تعزيز برامج التبادل الأكاديمي وحركة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، ودعم المؤتمرات وورش العمل والندوات والأنشطة العلمية المشتركة، إلى جانب إتاحة فرص تسجيل الطلاب في مقررات دراسية متوافرة لدى الجامعة الشريكة وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.

وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تشكل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون العلمي والأكاديمي، وتعزيز الابتكار والبحث التطبيقي، بما ينعكس إيجاباً على الطلاب والباحثين ويسهم في دعم مسيرة التنمية والمعرفة في لبنان .
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