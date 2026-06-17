تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

الجامعة الأنطونية تخرج طلاب دفعة 2026

Lebanon 24
17-06-2026 | 07:53
A-
A+
الجامعة الأنطونية تخرج طلاب دفعة 2026
الجامعة الأنطونية تخرج طلاب دفعة 2026 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت شعار Seeds of Success, Growing Beyond Limits، أقامت الجامعة الأنطونية حفل تخرج طلابها دفعة 2026 في حرم الجامعة الرئيس في الحدت-بعبدا، تخلله توزيع شهادات على طلابها من فروع الجامعة في الحدت- بعبدا، والنبي أيلا - زحلة، ومجدليا - زغرتا، ومن مختلف الاختصاصات. وقد حضره إلى جانب رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني، راعي الجامعة قدس الأباتي جوزيف بو رعد، رئيس الرهبانية الأنطونية، نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، النواب الان عون، فادي علامة، السيدة ميراي حايك، وعدد من الفعاليات إضافة الى عائلة الجامعة الأنطونية وأولياء الطلّاب.
Advertisement
 
بعد النشيد الوطني، إفتتح الأباتي بو رعد حفل التخرّج بصلاة، ألقيت بعده الكلمات واختتم الحفل بتوزيع الشّهادات والجوائز والمنح على الطلاب المتفوقين.

مع الإشارة الى أن شعار حفل التخرّج هذه السنة حمل دعوة مهمة للطلاب، لأن يكونوا بذور نجاح تنمو بلا حدود في كل العالم.

الأب السغبيني 
رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني، أكد في كلمته أننا نلتقي اليوم تحت شعار يحمل في طيّاته عمق الهوية وأفق الطموح، وقال: إن البذور الّتي زرعتموها هنا ببركة سيدة الزروع وأينعت نجاحا في تخرجكم، سوْف تنمو وتزهر وتثمر داخل الحدود ووراءها.
وأضاف: ليست هذه كلمات نزين بها حفلنا، بل هي رؤية تؤمن بها جامعتنا وتزرعها في تربتكم الطيبةْ. والأرض التي احتضنت بذور المعرفة في قاعات الدراسة ومختبرات البحث وفضاءات التفاعل الإنساني، لم تكن يوما حدا، بل كانت نقطة انطلاق. كما أنّ البذور الّتي واجهت أعنف العواصف، من أزمات وحروب وتشرد وفقدان، تقف اليوم على عتبة مرحلة جديدة، بحيث لم يعد العالم مجرد جغرافيا تفصل بينها بحارٌ وحدودٌ، بلْ أصبح فضاء شاسعا للأفكار والمبادرات والإبداعْ.
ورحب الأب السّغبيني بضيفة الشرف وقال: "يسعدنا ويشرفنا الليلة أن تكون بيننا قامةٌ إنسانيّةٌ واقتصاديةٌ لبنانيّةٌ استثنائيّةٌ، وأضاف: أنت تثبتين لهؤلاء الشبّان اليوم أنّ "بذور النجاح" إذا ما رويتْ بالشغف والجهد، فلا يمكن لأي حدود أن توقف نموها وازدهارها. شكرا لكوْنك مصْدر إلهام لأجيالنا.
وتوجّه الأب الرئيس للخريجين بالقول: " تذكروا دائما أنّ النجاح "ما وراء الحدود" لا يعني بالضرورة الهجرة الجسدية، بل يعني أوّلا وأخيرا تخطي حدود الذّات. تخطوا حدود الخوف، وحدود التردد، وحدود المأْلوف. انطلقوا، واعلموا بأنه بهذه الشهادة أصبح العالم كله ميدانكم، وتذكروا أن أعظم النجاحات هي تلك التي نبتتْ بذورها خارج حدود الممكن." 

كلمة السيدة ميراي حايك "إم شريف"
بدورها توجّهت ضيفة الشرف السيدة حايك بأربع نصائح قدّمتها الى الطلاب المتخرّجين إنطلاقًا من خبرتها، ودعتهم للحفاظ على تواضعهم، وأن يبقوا إيجابيين في حياتهم. وقالت لهم: " لا تدعوا أحدًا يحطّم أحلامكم." واضافت لا وقت محدّدًا لتحقيق الأحلام ولا مكان محدّدًا." وقالت لطلاب الأنطونية: " أنتم مزارعو المستقبل، وانتم من يقرّر النجاح."
وفي الختام تم توزيع الشهادات والمنح للمتفوقين.
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة رعى تخرّج الدفعة الجديدة من أطباء جامعة البلمند
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 21:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة هايكازيان خرجت طلابها
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 21:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي استقبل وفد الجامعة الأنطونية
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 21:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة الأنطونية تحيي الذكرى الثلاثين لتأسيسها بعيد سيدة الزروع
lebanon 24
Lebanon24
17/06/2026 21:22:41 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس

المستقبل

الياس بو

الطيبة

لبنان

الطيب

جوزيف

أحلام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:27 | 2026-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:57 | 2026-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:51 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
05:29 | 2026-06-17
Lebanon24
04:27 | 2026-06-17
Lebanon24
15:57 | 2026-06-16
Lebanon24
10:51 | 2026-06-15
Lebanon24
10:49 | 2026-06-15
Lebanon24
07:58 | 2026-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24