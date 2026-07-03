حفل عشاء في كازينو لبنان بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيس "لابورا"

بمناسبة الذكرى الـ18 على تأسيسها، أحيت مؤسّسة لابورا حفل عشاء خاص في كازينو تحت عنوان: "معًا للخدمة منذ 18 عامًا ومعًا نكمل رسالة الأمل لشبابنا"، بحضور 350 شخصًا من أصدقاء لابورا وداعميها من مختلف الميادين: فعاليات سياسية وروحية، رجال أعمال، شخصيات إجتماعية، ثقافية، تربوية وإعلامية، بالإضافة إلى أعضاء من عائلة لابورا واتحاد أورا.

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استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض فيديو حول إنجازات لابورا منذ التأسيس، ثمّ كلمة افتتاحية للزميلة الإعلامية باتريسيا جاء فيها: " لقد قال البطريرك الراحل الكاردينال بطرس صفير يومًا: إذا خسر المسيحيون لبنان، خسر معه الشرق. لم تكن هذه العبارة دفاعًا عن فئة أو طائفة، بل تنبيهًا إلى أنّ الوجود المسيحي الحرّ والفاعل في لبنان ليس قضية فحسب، بل قضية وطنية بامتياز، لأن الحفاظ على هذا الوجود هو حفاظ على صيغة الشراكة التي قام عليها لبنان، ومن هنا تكتسب رسالة لابورا معناها الحقيقي. فقد يظن البعض أن لابورا هي مؤسسة تُعنى بتأمين الوظائف للمسيحيين في القطاع العام، لكنّ الحقيقة أعمق بكثير من ذلك. لابورا لا تدافع عن امتيازات، بل عن توازن. لا تعمل من أجل فئة، بل من أجل لبنان الذي لا يشبه نفسه إذا غاب أحد مكوّناته. من هذا الإيمان يواصل الأب طوني خضره مسيرته، وقد آمن أنّ توفير فرصة عمل لشاب أو شابة قد يكون أحياناً أقوى من ألف خطاب سياسي. أهلاً وسهلاً بكم في العشاء السنوي لمؤسسة لابورا، وشكراً لكل من يساهم في إبقاء هذه الرسالة حيّة، نابضة، ومستمرّة."

وبعد كلمة الإفتتاح، تحدّثت مديرة العلاقات العامة والتمويل ومديرة لابورا كاتيا حبشي عن أهمّيّة هذا اللقاء وأهمّيّة إنجازات لابورا على مدى 18 عامًا، وقالت: " الليلة ليست ليلة عادية، لأننا نحتفل ب 18 سنة من الإيمان والعطاء وصناعة الأمل. الجميع يطفئ الشموع في عيده، أمّا لابورا فما زالت منذ 18 عامًا تضيء شموع الأمل حيث اليأس وشموع الإيمان حيث الخوف، وشموع الفرص حيث لا فرص."

أمّا رئيس لابورا الأب طوني خضره، فألقى كلمة تختصر مسيرة لابورا وتتضمّن مواقف وطنية تتعلّق بالمرحلة المفصلية التي يعيشها لبنان، وقال: "18 سنة على تأسيس لابورا، و7 سنين على آخر لقاء لنا هنا في هذا المكان بالذات. يومها قلنا إنّ الانهيار آتٍ، وإنّ سرقة جنى عمر اللبنانيين ليست احتمالاً، بل نتيجة طبيعية لمسار من الفساد وسوء الإدارة والزبائنية وتفكك الدولة. لم نكن نضرب بالرمل ولا ننجّم، بل كنّا نقرأ الوقائع ونرى النهاية قبل أن تصل".

وأحيا الحفل كلّ من عازفة الكمان ماريا فيلومينا، التينور وليد راشد، المايسترو بسّام شلّيطا وفرقته المؤلفة من فاديا نجم وسعادة غناءً، وكريستيان بجاني، سام دعبول، الياس فرج، عامر حاميّة، زياد أسعد، جوزف أشقر، إيليو صفير وماريو عزفًا. وفي ختام العشاء تمّ قطع قالب الحلوى للمناسبة.