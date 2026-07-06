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أفراح ومناسبات

لتعزيز الأواصر بين الأوساط الأكاديمية والشركات العائلية.. مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية وجمعية الشركات العائلية في المشرق

Lebanon 24
06-07-2026 | 05:26
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لتعزيز الأواصر بين الأوساط الأكاديمية والشركات العائلية.. مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية وجمعية الشركات العائلية في المشرق
لتعزيز الأواصر بين الأوساط الأكاديمية والشركات العائلية.. مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية وجمعية الشركات العائلية في المشرق photos 0
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وقّعت الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وجمعية الشركات العائلية في المشرق مذكّرة تفاهم لوضع إطار للتعاون ينهض بتنمية الشركات العائلية ويعزّز التبادل المعرفي والمشاركة بين الأوساط الأكاديمية والشركات المملوكة للعائلات في مختلف أنحاء المنطقة.
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جمع حفل التوقيع كل من الدكتور زاهر ضاوي، وكيل الشؤون الأكاديمية في الجامعة الأميركية في بيروت، والدكتور يوسف صيداني، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، وكارول المدبر، رئيسة جمعية الشركات العائلية في المشرق، إلى جانب عدد من الممثّلين عن مؤسسات وأفراد من مجتمع الشركات العائلية.

 

تعكس هذه المذكّرة التزامًا مشتركًا لدعم نمو الشركات العائلية واستدامتها وأثرها من خلال تعزيز تعاونٍ أوثق بين الأوساط الأكاديمية والعائلات المالكة للشركات. تسعى الجامعة وجمعية الشركات العائلية في المشرق من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى موارد المعرفة والشبكات المهنية والفرص التعليمية التي تساهم في تنمية الشركات العائلية والمنظومة الأوسع لريادة الأعمال.

 

يؤسّس الاتفاق لإطار مرن للتعاون المستقبلي ويرسي الأساسات لمبادرات مختلفة سيتم إطلاقها عبر اتفاقات مكمّلة. وتشمل جوانب التعاون تمكين أعضاء جمعية الشركات العائلية في المشرق من الاستفادة من برامج التعليم التنفيذي في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، بما في ذلك برامج التعليم التنفيذي والماجستير التنفيذي مقابل رسوم جماعية خاصة؛ والمشاركة في استضافة فعاليات تضمّ متحدّثين معترف بهم دوليًا حول ريادة الأعمال والابتكار وخلافة القيادة وتنمية المنظومات؛ والبحث في إمكانية إنشاء مركز للأبحاث والمشاركة للشركات العائلية بدعم من الموارد الأكاديمية والمؤسسية التي توفّرها الجامعة الأميركية في بيروت.

 

كما تتصوّر الشراكة إطلاق مبادرة تعاونية للنشر تركّز على حوكمة الشركات العائلية والتخطيط للخلافة والقيادة الاستراتيجية، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية ودراسات حالة مشتركة تبحث في مسائل الحوكمة وآليات العمل في الشركات العائلية. علاوة على ذلك، سوف تدرس المؤسستان إمكانية تسهيل فرص التدريب والمشاركة في المشاريع التطبيقية لطلاب كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال داخل الشركات المملوكة للعائلات التي تنتمي إلى عضوية جمعية الشركات العائلية في المشرق.

 

تمثّل مذكّرة التفاهم هذه خطوةً مهمة نحو تعزيز منظومة الأعمال العائلية في لبنان والمنطقة. تهدف الجامعة الأميركية في بيروت وجمعية الشركات العائلية في المشرق من خلال الجمع بين التميّز الأكاديمي والخبرة العملية التي تتمتع بها العائلات المالكة للشركات، إلى دعم النمو المستدام للشركات وتعزيز الابتكار والمساهمة في نجاح الشركات العائلية وصمودها على المدى الطويل.
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