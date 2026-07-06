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أفراح ومناسبات

تخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية التربية ضمن مشروع التعاون مع السفارة الفرنسية

Lebanon 24
06-07-2026 | 05:30
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تخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية التربية ضمن مشروع التعاون مع السفارة الفرنسية
تخريج الدفعة الخامسة من طلاب كلية التربية ضمن مشروع التعاون مع السفارة الفرنسية photos 0
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نُظّم في مبنى المعهد الفرنسي - بيروت حفل تسليم الشهادات لطلاب كلية التربية في الجامعة اللّبنانيّة وطلاب كلية العلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف (دفعة 2025 – 2026) الّذين أنهوا بنجاح المقررّات الدّراسيّة المطلوبة ومشاريع التخرّج، وذلك ضمن مشروع التّعاون القائم بين السّفارة الفرنسيّة في لبنان والكلّيّتين المذكورتين.
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يهدف مشروع التّعاون مع السفارة الفرنسية إلى إعداد معلّمين في مرحلتي الرّوضة والتّعليم الأساسيّ (حلقة أولى وثانية) متعدّدي المسارات وقادرين على التّدريس وفق المناهج الفرنسيّة في المدارس المعتمدة من وزارة التّربية في فرنسا.

(Formation des enseignants ployvalents aux cycles préscolaire et primaire)

استُهل الاحتفال بالنشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، ثم تحدث كل من عميدة كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف الدكتورة باتريسيا راشد وعميد كلية التربية الدكتور خليل الجمال ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ومستشار التعاون والعمل الثقافي في السفارة الفرنسية ومدير المعهد الفرنسي في لبنان السيد كريستوف موزيتلّي.

وشدّدت الكلمات على أهمية هذا المشروع الّذي يفتح آفاقا جديدة أمام طلابه على المستويين المهنيّ والأكّاديميّ، كما أكّدت على دور التّربية الإيجابي والفعّال في معالجة أزمات لبنان والنّهوض به من جديد.

وفي كلمته، عبّر العميد الجمال عن سعادته بتخريج الدّفعة الخامسة في مشروع إعداد معلّمين متعدّدي المسارات، وحيّا القائمين على هذا المشروع الرائد في السّفارة الفرنسيّة لتقديمهم كلّ دعم ممكن لنجاحه واستمراريّته، كما شكر فريق الأساتذة والمدرّبين من كلية التربية لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل منوها بالمشاريع الإبداعيّة الّتي أنجزها الطلاب.

وأكد العميد الجمال انفتاح كلّيّة التّربية على كلّ مشروع شراكة مع السّفارة الفرنسيّة يعزز جودة رسالتها وينشر قيم الفرنكوفونيّة.

وقُدمت خلال الاحتفال شهادات حية للطالبتين زينب حمّود ولارا موسى من كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وللطالبتين أميرة أبو قدّاحة وساناهين توماسيان من كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف.

بعد الكلمات، تمّ تسليم الشّهادات إلى طلّاب كلّيّة التّربية في الجامعة اللّبنانيّة من قبل العميد خليل الجمّال والمستشارة المساعدة للتّعاون والعمل الثّقافيّ والمكلّفة بشؤون تعليم اللّغة الفرنسيّة لدى السّفارة الفرنسيّة في بيروت السّيّدة إيزابيل بيكو، كما تمّ تسليم الشّهادات إلى طلاّب كلّيّة العلوم التّربويّة في جامعة القدّيس يوسف من قبل العميدة باتريسيا راشد والسّيّدة بيكو.

حضر الاحتفال مديرتا الفرعين الأوّل والثّاني في كلّيّة التّربية - الجامعة اللبنانيّة الدّكتورة جنان بلّوط والدّكتورة سكارليت صرّاف وعدد من المسؤولين والأساتذة من الكلّيّتين وأهالي الطّلاّب.

يشار إلى أن الأساتذة والمدرّبين في كلّيّة التّربية الّذين شاركوا في التّدريس والتّدريب والإشراف على المشاريع ومناقشتها هم: الدكتورة رندا النّابلسي (منسّقة المشروع في كلّيّة التّربية)، الدكتورة روز صرّاف (منسّقة المشروع في الفرع الثّاني)، الدكتورة هنادي شاتيلا، الدكتور إيلي قازان، الدكتورة إيزابيل قايايان، الدكتورة باسكال الحاج، الدكتورة نسرين مرعب، الدكتورة بولين خليل، الدكتور زياد مارون، الأستاذة فاديا تقلا، الأستاذة رولا زيعور، الأستاذة نهال الحمصي والأستاذ مجدي ملاك.
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