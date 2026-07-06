الأب بشارة الخوري في حفل توزيع شهادات "التوجيه والتأهيل": الجامعة لطالما شكلت رافعة أساسية في دعم قضايا المجتمع

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نظّم مركز التعلّم في جامعة سيّدة اللويزة (NDU)، بالتعاون مع مركز SKILD، حفل توزيع شهادات "التوجيه والتأهيل" (Guided & Skilled) ، في مسرح ، تحت شعار "الدمج لمُجتمع أفضل"، في مُبادرة تهدف إلى تعزيز مَسار الدمج الاجتماعي والتربوي لذوي الاحتياج في ات الخاصة.استهل الحفل بالنشيد الوطني، ومن ثمَّ رحب الدكتور داني قزي، بالحضور، مؤكدًا "أنَّ التعلّم مدى الحياة أصبح ضرورة مهنية وأخلاقية لكل معلّم، في ظل التطور المتسارع في المعارف والتقنيات، لا سيما ، الذي بات جزءًا من العملية التعليمية، مشددًا على أن نجاح هذا التحوّل يبقى رهنًا بدور المعلّم كقائد حقيقي لعملية التعلّم".وفي كلمته، أشار الأب الدكتورالخوري، إلى "أنَّ الجامعة لطالما شكّلت رافعة أساسية في دعم قضايا المجتمع ومواكبة مسيرة نهضته، انطلاقًا من قناعة راسخة لديها بمسؤوليتها الوطنية والإنسانية".ولفت الأب إلى "حرص الجامعة الدائم على الانخراط في المبادرات التي تُسهم في تطوير المجتمع المحلي والارتقاء بواقعه على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن الجامعة تضع في صميم رسالتها قيمة الإنسان، ومنحه ما يستحقه من قيمة وجوديَّة"، مشددا على "أهمية أن يقرأ الإنسان صفحات الحياة بعمق ووعي"، مشبّهًا عطاء المعلّم بعطاء الأم التي تبذل والنفيس من أجل أبنائها، وقال :"إن الأساتذة، على غرارها، يقدّمون الكثير من أنفسهم في سبيل طلابهم".أما الدكتور نبيل أسطا، مؤسس مركز SKILD للصعوبات التعلّمية، قال: "يسعدنا اليوم أن نحتفل بتخريج أكثر من 109 أساتذة وأستاذات، خاضوا معنا رحلة تدريب وتوعية في مركز SKILD كان هدفنا الأساسي من هذه الرحلة أن نفهم طلابنا بشكل أعمق، وأن نكون أقرب إلى احتياجاتهم، حتى نتمكّن من دعمهم بالطريقة الصحيحة."من جهتها السيّدة هبة جمّال، مديرة مؤسسة SKILD، توجّهت بالشكر إلى جامعة سيّدة اللويزة، وإلى الأساتذة المشاركين من مختلف المدارس، مؤكدة "أنَّ الجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي داخل الصف يُسهم في تعزيز عملية التعلّم ويجعلها أكثر فعالية، من خلال تحقيق فهم أعمق لدى الطالب".في الختام، كرّمت مؤسسة SKILD الدكتور قزي تقديرًا لجهوده المستمرة، وتم توزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.