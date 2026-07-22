إطلاق الدورة الافتتاحية من مهرجان ومسابقة بيروت الدولية للأوبرا

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خلال مؤتمر صحافي أُقيم مساء الثلاثاء 21 2026 ، أُطلقت الافتتاحية من مهرجان ومسابقة الدولية للأوبرا BIOFC في المدرّج الروماني في زوق مكايل، برعاية ووزارة السياحة والسفارة السويسرية في ، وبحضور حشد من الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية والإعلامية.وأُقيم المؤتمر بحضور وزيرة السياحة لورا ، ومشاركة لوزارة الثقافة واللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور علي الصمد، ورئيس بلدية زوق مكايل واتحاد بلديات كسروان إلياس بعينو، ومؤسس المهرجان ومديره الفني فرناندو عفارة، ورئيسة جمعية Beity الدكتورة جوزفين زغيب.وشكّل المؤتمر مناسبة للإعلان الرسمي عن رؤية المهرجان وأهدافه وبرنامجه الفني والثقافي، إلى جانب التعريف بالمسابقة وآلية المشاركة فيها، والدور الذي تسعى إلى أدائه في دعم المواهب الأوبرالية الشابة وتعزيز حضور لبنان على خريطة الفنون والمهرجانات الدولية.كما أعلن القيّمون على المهرجان أن مغنية الأوبرا العالمية ذات الأصول الفرنسية-السويسرية، وصاحبة صوت الميزو-سوبرانو، مارينا فيوتي، ستحيي حفلاً فنياً مميزاً في 8 أيلول 2026، بمشاركة الأوركسترا، على خشبة المدرّج الروماني في زوق مكايل، في أمسية يُتوقّع أن تشكّل إحدى أبرز محطات الدورة الافتتاحية للمهرجان.