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أفراح ومناسبات

إطلاق الدورة الافتتاحية من مهرجان ومسابقة بيروت الدولية للأوبرا

Lebanon 24
22-07-2026 | 03:58
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إطلاق الدورة الافتتاحية من مهرجان ومسابقة بيروت الدولية للأوبرا
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خلال مؤتمر صحافي أُقيم مساء الثلاثاء 21 تموز 2026 ، أُطلقت الدورة الافتتاحية من مهرجان ومسابقة بيروت الدولية للأوبرا  BIOFC في المدرّج الروماني في زوق مكايل، برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والسفارة السويسرية في لبنان، وبحضور حشد من الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية والإعلامية.
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وأُقيم المؤتمر بحضور وزيرة السياحة لورا لحود، ومشاركة المدير العام لوزارة الثقافة واللجنة الوطنية لليونسكو الدكتور علي الصمد، ورئيس بلدية زوق مكايل واتحاد بلديات كسروان الفتوح إلياس بعينو، ومؤسس المهرجان ومديره الفني فرناندو عفارة، ورئيسة جمعية Beity  الدكتورة جوزفين زغيب.

وشكّل المؤتمر مناسبة للإعلان الرسمي عن رؤية المهرجان وأهدافه وبرنامجه الفني والثقافي، إلى جانب التعريف بالمسابقة وآلية المشاركة فيها، والدور الذي تسعى إلى أدائه في دعم المواهب الأوبرالية الشابة وتعزيز حضور لبنان على خريطة الفنون والمهرجانات الدولية.

كما أعلن القيّمون على المهرجان أن مغنية الأوبرا العالمية ذات الأصول الفرنسية-السويسرية، وصاحبة صوت الميزو-سوبرانو، مارينا فيوتي، ستحيي حفلاً فنياً مميزاً في 8 أيلول 2026، بمشاركة الأوركسترا، على خشبة المدرّج الروماني في زوق مكايل، في أمسية يُتوقّع أن تشكّل إحدى أبرز محطات الدورة الافتتاحية للمهرجان.
وأكد المتحدثون أهمية هذا المشروع الثقافي الجديد في توفير منصّة تجمع المواهب اللبنانية والدولية، وتتيح للفنانين الشباب فرصة إبراز قدراتهم والتواصل مع محترفين وخبراء في مجال الأوبرا، بما يساهم في تطوير الحركة الموسيقية والفنية وترسيخ مكانة لبنان كمساحة للإبداع والتبادل الثقافي.

وفي كلمتها، شددت وزيرة السياحة لورا لحود على أهمية دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تعكس صورة لبنان الحضارية، مؤكدة أن الفنون والمهرجانات تشكّل عنصراً أساسياً في تعزيز السياحة الثقافية وإبراز غنى لبنان الإبداعي أمام الجمهور المحلي والدولي.

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اللبنانية

الفرنسية

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