وزارة السياحة تطلق حملة “عَ القبيات – Exploring Kobayat”.. وتعلن برنامج مهرجانات عيد السيدة لصيف 2026

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أطلقت حملة “عَ القبيات – Exploring Kobayat” خلال مؤتمر صحافي أُقيم في ، بحضور وزيرة السياحة السيدة لورا لحّود، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ورئيس بلدية القبيات ورئيس مؤسسة "إنسان" الأستاذ ميشال عبدو، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات وممثلي .وأكدت وزيرة السياحة لورا الخازن لحّود أن حملة "عَ القبيات – Exploring Kobayat" تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لدعم السياحة الداخلية وإبراز غنى المناطق اللبنانية، معتبرةً أن القبيات تشكل نموذجًا للسياحة البيئية والثقافية والريفية، ودعت اللبنانيين والمغتربين إلى اكتشافها والاستمتاع بما تزخر به من مقومات طبيعية وتراثية.، شدّد الدكتور بول مرقص على أهمية تسليط الضوء إعلاميًا على المبادرات التي تعكس الصورة الحقيقية للبنان، مؤكدًا أن الترويج للمناطق اللبنانية يشكل ركيزة أساسية لدعم السياحة والاقتصاد المحلي، ويُبرز التنوع الثقافي والطبيعي الذي يتميز به .وشكّل اللقاء مناسبة للإعلان عن البرنامج الرسمي لـ مهرجانات عيد السيدة – صيف 2026، التي ستُقام في القبيات، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة البلدة كوجهة سياحية لبنانية تجمع بين الطبيعة والتراث والثقافة والسياحة البيئية والريفية.وخلال المؤتمر، عُرض فيديو تعريفي عن القبيات، استعرض أبرز مقوماتها السياحية، من الغابات الطبيعية والمحميات ومسارات المشي، إلى المواقع والثقافية، إضافة إلى غنى تراثها وكرم ضيافة أهلها.وتأتي حملة “عَ القبيات – Exploring Kobayat” كدعوة مفتوحة للبنانيين والمغتربين والزوار لاكتشاف هذه المنطقة بكل تفاصيلها، ليس فقط كوجهة سياحية، بل كتجربة متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ والإيمان والثقافة والحياة الريفية الأصيلة.وأكد القائمون على الحملة أن القبيات أصبحت اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية في لبنان، لما تتمتع به من مقومات طبيعية وثقافية، مشددين على أهمية دعم السياحة الداخلية والتعريف بالمناطق اللبنانية الغنية التي تستحق أن تكون على خارطة السياحة العالمية.وخلال المناسبة، أُعلن برنامج مهرجانات عيد السيدة – صيف 2026، والذي يتضمن:الثلاثاء 11 آب 2026: افتتاح المهرجان مع Food Street، وسوق الحرف والمونة اللبنانية، وKermesse للأطفال من تنظيم الأفواج الكشفية، في أجواء عائلية مميزة.الأربعاء 12 آب 2026: أمسية موسيقية راقية يحييها LAMI Conservatoire بمشاركة نخبة من المواهب الموسيقية.الخميس 13 آب 2026: أمسية فنية مميزة ضمن فعاليات المهرجان.الجمعة 14 آب 2026: مسرحية ترفيهية للأطفال مع GHINWA، يليها القداس الاحتفالي، والعشاء التقليدي، وعرضٌ مميز للألعاب النارية.السبت 15 آب 2026: ختام المهرجانات مع الفنان وائل جسّار في أمسية فنية استثنائية تجمع بين الطرب والرومانسية احتفالًا بعيد السيدة.وكما أشرنا، ستترافق أيام المهرجان مع فعاليات متنوعة تشمل Food Street، وسوقًا للحِرف والمونة اللبنانية، وKermesse للأطفال، إلى جانب نشاطات روحية وثقافية، لتقديم تجربة سياحية متكاملة لجميع أفراد العائلة.وأشار رئيس بلدية القبيات ورئيس مؤسسة "إنسان"، الأستاذ ميشال عبدو، إلى أهمية التعاون بين مختلف الجهات لإنماء القطاع السياحي في البلدة وتعزيز حضورها على الخارطة السياحية اللبنانية، مؤكدًا أن القبيات ليست مجرد محطة للزيارة، بل تجربة تُعاش بكل تفاصيلها.واختُتم المؤتمر بعرض الفيديو الرسمي للحملة الترويجية "Exploring Kobayat" تحت شعار "منشوفكن هالصيفية"، في دعوة لجميع اللبنانيين والزوار لاكتشاف القبيات والاستمتاع بجمالها الطبيعي وتراثها وثقافتها.القبيات... مش بس مهرجان، القبيات تجربة بتنحفر بالذاكرة. منشوفكن هالصيفية.