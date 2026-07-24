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أفراح ومناسبات

افتتاح معرض “Art Expo” في مغدوشة… تأكيد على دعم الفن والمواهب والإبداع

Lebanon 24
24-07-2026 | 12:57
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افتتاح معرض “Art Expo” في مغدوشة… تأكيد على دعم الفن والمواهب والإبداع
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افتتحت بلدية مغدوشة معرض “Art Expo” في مجمّع جورج وجانيت يونان الاجتماعي، بحضور النائب الدكتور ميشال موسى ورئيس البلدية المهندس رئيف يونان وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب عدد من الفاعليات الاجتماعية والثقافية والفنانين والمهتمين.
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واستُهلّ الحفل بكلمة لرئيس بلدية مغدوشة، أكد فيها أن احتضان النشاطات الثقافية والفنية بات جزءًا من هوية البلدة، وأن تنظيم هذا المعرض يأتي استمرارًا لنهج البلدية في رعاية المبادرات التي تُعنى بالإنسان والثقافة والإبداع، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان.


وأشار إلى أن معرض “Art Expo” يهدف إلى تشجيع الفن بكل أشكاله، ودعم الفنانين والحرفيين وأصحاب المواهب، من خلال توفير مساحة تُمكّنهم من عرض أعمالهم والتعريف بإبداعاتهم أمام الجمهور، بما يسهم في إبراز الطاقات المحلية، وتحفيز المواهب الواعدة على تطوير قدراتها والاستمرار في مسيرتها الفنية.


وأضاف أن المعرض لا يقتصر على عرض اللوحات الفنية وأعمال النحت والحفر على الخشب وغيرها من الإبداعات، بل يشكل منصة للتلاقي بين الفنانين والجمهور، وتبادل الخبرات والأفكار، وترسيخ ثقافة تقدير الفن والإنتاج الإبداعي، انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار في الثقافة والفنون هو استثمار في الإنسان، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وانفتاحًا، ويحافظ على الهوية الثقافية والتراثية.


وشدّد رئيس البلدية على أن بلدية مغدوشة ستبقى داعمة لكل مبادرة ثقافية وفنية واجتماعية، وأن أبواب مجمّع جورج وجانيت يونان الاجتماعي ستظل مفتوحة أمام كل نشاط يساهم في تعزيز الحياة الثقافية وإبراز الوجه الحضاري للبلدة.


ويستمر معرض “Art Expo” يومي 24 و25 تموز، من الساعة السادسة مساءً حتى التاسعة ليلًا، ويتضمن لوحات فنية، وأعمال نحت، وحفرًا على الخشب، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأعمال الإبداعية، في خطوة تؤكد حرص بلدية مغدوشة على جعل الثقافة والفن جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية وتعزيز حضور البلدة على الساحة الثقافية
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أعضاء المجلس البلدي

المجلس البلدي

أعضاء المجلس

ميشال موسى

نائب ال

مغدوشة

لبنان

الترا

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