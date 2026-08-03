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أفراح ومناسبات

منير شبيب يحرز المركز الثامن عالميًا في بطولة Adobe Certified Professional

Lebanon 24
03-08-2026 | 04:48
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منير شبيب يحرز المركز الثامن عالميًا في بطولة Adobe Certified Professional
منير شبيب يحرز المركز الثامن عالميًا في بطولة Adobe Certified Professional photos 0
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سجّلت جامعة رفيق الحريري إنجازًا عالميًا جديدًا من خلال مشاركة طالبها منير العشي شبيب في نهائيات بطولة Adobe Certified Professional World Championship التي أُقيمت في ولاية كاليفورنيا الأميركية بين ٢٦ و٢٩ تموز، بمشاركة ٦٠ طالبًا يمثلون ٣٨ دولة من مختلف أنحاء العالم.
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واعلنت في بيان، ان" الطالب شبيب تمكّن من إحراز المركز الثامن عالميًا، ممثلًا جامعة رفيق الحريري ولبنان، بعد منافسة نخبة من الطلاب المتخصصين في التصميم والإبداع الرقمي، وذلك بإشراف وتوجيه رئيسة قسم التصميم في كلية الآداب والعلوم بجامعة رفيق الحريري، الأستاذة المشاركة سيرين سروجي (Design Chair).



وتضمّنت المنافسة تنفيذ مشروع احترافي تمثّل في تصميم ملصق (Poster) وحملة دعائية للمسلسل العالمي My Life is Worth Living، الذي سيُعرض قريبًا على منصة Netflix، ويتناول خمس قصص مؤثرة عن الصحة النفسية لدى المراهقين، مسلطًا الضوء على أهمية طلب الدعم، ومواجهة التحديات النفسية، وتعزيز الأمل بأن الحياة تستحق أن تُعاش".



واشار البيان الى ان "هذا النجاح يؤكد التزام جامعة رفيق الحريري بدعم التميز الأكاديمي والإبداعي، وإعداد طلاب قادرين على المنافسة في العالمين المهني والأكاديمي على الصعيدين الوطني والعالمي، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة في مستقبلهم المهني، بما يسهم في رفع اسم لبنان عاليًا على الساحة الدولية".
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