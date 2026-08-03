منير شبيب يحرز المركز الثامن عالميًا في بطولة Adobe Certified Professional

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سجّلت جامعة إنجازًا عالميًا جديدًا من خلال مشاركة طالبها منير العشي في نهائيات بطولة Adobe Certified Professional World Championship التي أُقيمت في ولاية الأميركية بين ٢٦ و٢٩ ، بمشاركة ٦٠ طالبًا يمثلون ٣٨ دولة من مختلف أنحاء العالم.واعلنت في بيان، ان" الطالب شبيب تمكّن من إحراز المركز الثامن عالميًا، ممثلًا جامعة رفيق ولبنان، بعد منافسة نخبة من الطلاب المتخصصين في التصميم والإبداع الرقمي، وذلك بإشراف وتوجيه رئيسة قسم التصميم في والعلوم بجامعة رفيق الحريري، الأستاذة المشاركة سيرين سروجي (Design Chair).وتضمّنت المنافسة تنفيذ مشروع احترافي تمثّل في تصميم ملصق (Poster) وحملة دعائية للمسلسل العالمي My Life is Worth Living، الذي سيُعرض قريبًا على منصة Netflix، ويتناول خمس قصص مؤثرة عن الصحة النفسية لدى المراهقين، مسلطًا الضوء على أهمية طلب الدعم، ومواجهة التحديات النفسية، وتعزيز الأمل بأن الحياة تستحق أن تُعاش".واشار البيان الى ان "هذا النجاح يؤكد جامعة رفيق الحريري بدعم التميز الأكاديمي والإبداعي، وإعداد طلاب قادرين على المنافسة في العالمين المهني والأكاديمي على الصعيدين الوطني والعالمي، مما يفتح لهم آفاقًا جديدة في مستقبلهم المهني، بما يسهم في رفع اسم عاليًا على ".