جمعية "كورانيات" اختتمت فعاليات مهرجانها في كفرعقا

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اختتمت جمعية "كورانيات"، برئاسة النائب عطالله، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجانها على تلة مار نهرا في كفرعقا، في اليوم الثالث والأخير، تحت شعار « تحيي وتغني الوطن»، وسط حضور رسمي وديني وعسكري وسياسي وتربوي وشعبي واسع.استُهلت الأمسية بالنشيد الوطني قبل أن يلقي الإعلامي حوشان كلمة ترحيبية.وفي محطة حملت الحاضرين إلى ذكريات الزمن الجميل، كانت كلمة للمحامي ساسين، رئيس اللبنانية لـ "اليونسكو"، تلاها عرض فيلم وثائقي عن الفنان الراحل زياد الرحباني، استعاد محطات من مسيرته وإرثه الفني والثقافي.بعدها، ألقى رئيس جمعية «كورانيات» النائب جورج عطالله كلمة شدد فيها على معاني التراث وأهميته في حاضرنا، وضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والفني ونقله إلى الأجيال المقبلة.اختُتمت فعاليات المهرجان بسهرة فنية تراثية أحياها الفنانون لارا ، جمال ، إيلي وجو البايع، الذين قدموا باقة من الأغاني التراثية والوطنية وسط تفاعل الحضور.