"اللبنانية - الأميركية "-جبيل كرمت 39 طالبا من الحاصلين على درجة دكتور صيدلة

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احتفلت كلية الصيدلة في الأميركية (LAU) بتكريم 39 من دفعة 2026 الحاصلين على درجة دكتور صيدلة بمنحهم وشاح التخرج، في حرم الجامعة في جبيل بحضور عائلاتهم وأساتذتهم وأصدقائهم. وذلك في تتويج لمسيرة الخريجين وجهودهم في مواجهة التحديات والأزمات المتواصلة، ومثابرتهم الاكاديمية والعملانية.واستهل التكريم بتقديم للدكتورة لميس قرعاوي عريفة الاحتفال، وتلاها عميد كلية الصيدلة الدكتور ناصر الشريف مخاطباً الخريجين بصفتهم صيادلة ومواطنين لبنانيين، مؤكداً أن "المواطنة الصالحة باتت اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في . وتوقف عند اهمية الصمود في لبنان وإيلاء المعرفة والرعاية الصحية الاولوية في جميع الظروف، واحتضان تنوع البلاد، والتمسك الدائم بالقيم والأخلاق. وذكّر الخريجين بأن المرضى الذين ينتظرونهم يأتون من خلفيات واديان مختلفة، وأن عليهم التفاعل معهم بإيجابية، وقال: "الألم لا دين له، والمرض لا طائفة له". وحثهم على المقاربة الانسانية، قائلاً "بصفتكم مواطنين وصيادلة، يمكنكم المساهمة في إعادة بناء لبنان على أسس جديدة".وتحدث نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور عبد الرحمن المركباوي (خريج LAU العام 2006) مستعيداً ايام دراسته الأم، ومستعرضاً العلاقات الوطيدة التي نشأت بين الزملاء الذين أصبحوا رفاق عمل، وصداقات تنمو. وحض مرقباوي الخريجين على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف مجالات المهنة، وحثهم على أن تكون الرحمة والأخلاق نبراسًا لقراراتهم. وقال: "وراء كل وصفة طبية إنسان، ولا تستهينوا أبدًا بقوة كلماتكم وتعاطفكم، ونزاهتكم".وتوقفت طليعة الدكتورة آنا ماريا بو غاريوس في كلمتها عند ما وصفته بالتجربة المشتركة لدفعة 2026، وقالت: "لم يكن طريقنا سهلاً على الإطلاق، لقد عشنا في أوقات عصيبة ومع ذلك، تحولت كل عقبة إلى دافع إضافي للمضي قدمًا". وتوجهت بالشكر الى الاساتذة المشرفين والعائلات على دعمهم المتواصل. وخلصت الى حث زملاءها على قياس النجاح ليس فقط بإنجازاتهم المهنية، بل أيضًا بما يتركونه من أثر إيجابي في حياة الآخرين. وبعد الكلمات، تقدم الخريجون والخريجات واحداً تلو الاخر حيث تم الباسهم وشاح التخرج، وكان من بعدها تلاوة قسم الصيادلة الذي رددته مساعدة العميد الدكتورة رفح ابو الحسن في تكريس لانخراطهم في مهنة الصيدلة رسمياً.وشهد حفل التخرج ايضاً تكريم اثنان من خريجي برنامج الإقامة الصيدلانية للسنة الأولى (PGY1)، وهما مساعد العميد الدكتور نيبال ر. شمعون، ومدير برنامج الإقامة الدكتور كارل عون اللذان توجها الى الصيادلة الجدد بأن يستردوا بالعزيمة والتفكير النقدي والتعاطف للتفاعل مع التقنيات والتحديات الجديدة. ومن الوجدانية في الاحتفال كانت لحظة تقديم "جائزة سارة خطيب للإلهام"، تخليدًا لذكرى طالبة الصيدلة التي خسرت معركتها مع السرطان قبل عقد من الزمن. ومُنحت الجائزة هذا العام الى فرح ، الناجية الشجاعة من السرطان، وهي طالبة ايضاً في السنة الثالثة من برنامج الصيدلة المهنية ومتطوعة مخضرمة في اللبناني، والتي حازت في وقت سابق هذه السنة "جائزة التميز في صيدلة الصحة العامة" من دائرة الصحة العامة الأميركية، تقديرًا لجهودها في مجال الصحة المجتمعية والتأهب للكوارث.وختاماً جرى توزيع الجوائز، وحصلت آنا ماريا بو غاريوس (دكتور صيدلة) على جائزة أعلى معدل تراكمي. وحصلت آية الكورك (بكالوريوس علوم) على جائزة أعلى معدل تراكمي لدفعة بكالوريوس الصيدلة، وجائزة العلاج الدوائي لأفضل أداء أكاديمي في سلسلة العلاج الدوائي. وحصلت إيليانا فارس (بكالوريوس علوم) على جائزة خدمة الطلاب المجتمعية لتميزها في القيادة والمشاركة في أنشطة ومشاريع ومبادرات خدمة المجتمع التي تُعزز الوعي الصيدلاني وخدمات التوعية والصحة العامة. وحصل عبدو الحايك (دكتور صيدلة) على جائزة التميز السريري للطلاب لإظهاره معرفة سريرية متميزة ومهارات ومعايير مهنية رفيعة. وحصلت لاريسا فضول (دكتور صيدلة) وآية الكردي (بكالوريوس صيدلة) على جائزة التميز المهني للطلاب. وحصلت سارة زيدان (دكتور صيدلة) على جائزة امتحان التخرج المنهجي في الصيدلة (PCEE) لحصولها على أعلى درجة في هذا الامتحان. كذلك تم تكريم ممثلي الصفوف على إسهاماتهم، كما تم تكريم أعضاء هيئة التدريس لخدماتهم وإنجازاتهم المتميزة. وحصلت الدكتورة لميس قرعاوي، مساعدة عميد شؤون الطلاب، على جائزة التميز في التدريس. كما تم تكريم الدكتور محمد مروه، الأستاذ ومنسق برنامج الدراسات ، كعضو هيئة تدريس منتخب.