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أفراح ومناسبات

سمفونية فوق السحاب.. عندما تعانق الموسيقى قمم المزار

Lebanon 24
10-08-2026 | 10:29
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سمفونية فوق السحاب.. عندما تعانق الموسيقى قمم المزار
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ضمن افتتاح فعاليات "مهرجان المزار السياحي 2026"، أقيمت أمسية موسيقية استثنائية حملت عنوان "سمفونية فوق السحاب"، بدعوة من رئيسة المعهد العالي للموسيقى - الكونسرفتوار الدكتورة هبة القواس، في "حدائق المزار" في كفردبيان.

واستهلت القواس كلمتها بالإضاءة على الظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان هذا الصيف، والتي أدت إلى إلغاء معظم المهرجانات، مؤكدة أن الكونسرفتوار اتخذ قراراً استراتيجياً بالوصول إلى كافة المناطق والقرى اللبنانية عبر أوركستراته وفرقه المتنوعة، شملت محطاته: بيروت، فاريا، كفردبيان، البترون، بتخنيه، برمانا، والديمان ومناطق أخرى. 
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وأضافت: "أوركسترا الشباب بشقيها الشرقي والغربي تحيي الليلة حفلاً في وسط بيروت، ونحن هنا لنشارككم أجواء صيف استقطب الزوار من مختلف المناطق. نعترف أننا تأخرنا في القدوم إلى هذه المنطقة الساحرة، وكان يجب أن نكون بينكم قبل اليوم، ولكنها بالتأكيد لن تكون المرة الأخيرة صيفاً وشتاءً، ولدينا مشاريع شتوية واعدة سنكشف عنها في حينها".

وختمت القواس كلمتها بإعلان بارز، مفاده موافقة الكونسرفتوار على إنشاء فرع رسمي له في كفردبيان، مؤكدة أنه قد تم تأمين المكان المخصص له مسبقاً.

واستهل الحفل بمقطوعة "Bacchanale" من أوبرا "شمشون ودليلة" لسان صانس، لتأخذ الحاضرين في رحلة كلاسيكية نابضة بالحيوية والشغف والتحرر الإيقاعي عبر دروب الشرق والغرب. تلا ذلك عبق التراث الأوبرالي الإيطالي عبر مقطوعات خالدة مثل "كاستا ديڤا" من أوبرا "نورما" لـ بيليني، حيث تجلت قدرة السوبرانو سوميتشيفا على تطويع نبراتها لتلامس حدود الإعجاز النغمي، مصورةً عظمة العشق الإلهي والإنساني في آن واحد.

وامتد السحر ليشمل موسيقى بوتشيني الباهرة في "أو ميو بابينو كارو" من أوبرا "Gianni Schcchi"، و"إنترمزو مانون ليسكو"، حيث تتجلى الأوبرا كمرآة للوجع الرقيق، مروراً برشاقة "فالس كوبيليا" لـ Delebis التي أضفت إيقاعاً راقصاً يحاكي نسيم الجبال، وصولاً إلى الأجواء الروحانية المؤثرة في "ريجينا كويلي لـ "ماسكاني" بأداء مشترك بين السوبرانو والكورال، و"لي فوشه نوتورني" من أوبرا "إيل تروباتوري" لـ فيردي بصوت الكورال المهيب الذي ردده صدى صخور المزار.

ومضى البرنامج مع تحفة "النبي" للمؤلف الكبير غابرييل يارد، ومع ترنيمة الشجن القومي الخالدة "فا بينسيرو"  لـ"فيردي"، قبل أن تشتعل الأجواء الحماسية برقصات "بولوفيتسيان" لـ"بورودين" التي حملت الأكف والألباب إلى فضاءات ملحمية واسعة.
 
ولم يكتفِ العرض بذلك، بل امتد ليعانق إيقاعات الحداثة والبهجة عبر "مامبو" من مسرحية "وست سايد ستوري" لـ ليونارد بيرنشتاين، ويتوّج المساء بروعة أغنية "سمرتايم" لغيرشوين بأداء مبهر مشترك بين السوبرانو سوميتشيفا والكورال النسائي، كأنها تحية متجددة لفصل السحر والجمال.
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