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أفراح ومناسبات

الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات كرمت وحدة الطوارئ - شبيبة "كاريتاس" - لبنان

Lebanon 24
17-08-2026 | 03:33
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الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات كرمت وحدة الطوارئ - شبيبة كاريتاس - لبنان
الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات كرمت وحدة الطوارئ - شبيبة كاريتاس - لبنان photos 0
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أستقبلت وحدة الأستجابة لحالات الطوارئ في جهاز شبيبة "كاريتاس لبنان" في مقرها حالات - جبيل، الرئيسة العام لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في لبنان الأم ماري أنطوانيت سعادة، ترافقها كل من الأمينة العامة الأخت نورا الخوري حنا، والأخت جوليات أبي خليل عضو اللجنة التنظيمية لحدث تطويب البطريرك الحويك.
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وكان في أستقبالها قائد الوحدة المنسق العام لجهاز "شبيبة كاريتاس" في لبنان الدكتور بيتر محفوظ، في حضور عدد من المسؤولين ورؤساء اللجان والشبيبة والمتطوعين، في محطة حملت معها  معاني الشكر، وجاءت الزيارة تقديراً للجهود التي تبذلها شبيبة كاريتاس ومتطوعوها في خدمة ومواكبة إحتفال تطويب البطريرك الياس الحويك، إلى جانب مشاركتهم في الجولة مع راهبات العائلة المقدسة في عدد من المناطق اللبنانية

شكلت الزيارة، بحسب بيان، "مناسبة للتعبير عن الأمتنان لرسالة العطاء والتطوع التي تجسدها شبيبة كاريتاس لبنان، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة في خدمة الأنسان والكنيسة والوطن". 

ونوهت الرئيسة العامة الأم سعادة، "بوحدة الطوارئ على المواكبة المميزة لهذا الحدث الكنسي والتاريخي"، مثمنة "دور وجهود الشبيبة الذين أسهموا في نجاح التنظيم". 

من جهته أكد محفوظ، أن "نجاح كل هذه النشاطات والأحتفالات، هي من خلال التعاون المشترك والمثمر على على مستوى هذا الحدث"، شاكرا باسم وحدة الطوارئ وجهاز الشبيبة، للأم الرئيسة والراهبات "مبادرتهم المفعمة بالمحبة والإيمان والسلام، ناقلاً إليهم تحيات وبركة الأب سمير غاوي رئيس رابطة كاريتاس لبنان". 

وفي نهاية اللقاء قدمت الأم سعادة ذخيرة الطوباوي الجديد البطريرك الياس الحويك إلى وحدة الطوارئ وجهاز الشبيبة، تسلمها الدكتور محفوظ، عربون محبة وبركة وتقدير وشكر لجهودهم ولرسالتهم الأنسانية.  
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