انطلاق مؤتمر "LEBTECH 2026" في ضبيّة: نحو جمهورية رقمية واقتصاد ذكي

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انطلقت في فندق "لو " – ضبيّة أعمال النسخة السادسة من مؤتمر "LEBTECH - 2026"، برعاية رئيس الجمهورية ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وبحضور رسمي ونقابي وحشد من رواد الابتكار.افتُتح المؤتمر بكلمات لكل من رودي شوشاني، ومديرة شركة "سترووبري" مايا التي أكدت أن قادر على صناعة التكنولوجي، ونقيب خبراء المحاسبة عبود الذي أعلن عن إطلاق برنامج دبلوم متخصص في لمدققي الحسابات.، أكد الوزير شحادة سعي الدولة نحو بناء " رقمية"، مشدداً على أن الانخفاض الكبير في كلفة الذكاء الاصطناعي واعتماده على العنصر والمواهب يمنحان لبنان فرصة استثنائية للتطور السريع، معتبراً أن التحول الرقمي بات ضرورة حتمية وليس ترفاً.يستمر المؤتمر لغاية 30 آب 2026، متضمناً معرضاً وزارياً وتقنياً، وجلسات حوارية، واستضافة مسابقة " للشركات الناشئة" (SWC) للمرة الأولى في لبنان.