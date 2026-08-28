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متفرقات

انطلاق مؤتمر "LEBTECH 2026" في ضبيّة: نحو جمهورية رقمية واقتصاد ذكي

Lebanon 24
28-08-2026 | 12:56
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انطلاق مؤتمر LEBTECH 2026 في ضبيّة: نحو جمهورية رقمية واقتصاد ذكي
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انطلقت في فندق "لو رويال" – ضبيّة أعمال النسخة السادسة من مؤتمر "LEBTECH - 2026"، برعاية رئيس الجمهورية ممثلاً بوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وبحضور رسمي ونقابي وحشد من رواد الابتكار.
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افتُتح المؤتمر بكلمات لكل من رودي شوشاني، ومديرة شركة "سترووبري" مايا زغيب التي أكدت أن لبنان قادر على صناعة المستقبل التكنولوجي، ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود الذي أعلن عن إطلاق برنامج دبلوم متخصص في الذكاء الاصطناعي لمدققي الحسابات.

من جهته، أكد الوزير شحادة سعي الدولة نحو بناء "جمهورية رقمية"، مشدداً على أن الانخفاض الكبير في كلفة الذكاء الاصطناعي واعتماده على العنصر البشري والمواهب يمنحان لبنان فرصة استثنائية للتطور السريع، معتبراً أن التحول الرقمي بات ضرورة حتمية وليس ترفاً.

يستمر المؤتمر لغاية 30 آب 2026، متضمناً معرضاً وزارياً وتقنياً، وجلسات حوارية، واستضافة مسابقة "كأس العالم للشركات الناشئة" (SWC) للمرة الأولى في لبنان.
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