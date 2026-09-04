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أفراح ومناسبات

إطلاق فعاليات "مهرجان البترون للأفلام المتوسطية القصيرة"

Lebanon 24
04-09-2026 | 04:57
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إطلاق فعاليات مهرجان البترون للأفلام المتوسطية القصيرة
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 أطلقت لجنة "مهرجانات البترون الدولية" النسخة العاشرة من مهرجان البترون للأفلام المتوسطية القصيرة، بالتزامن مع النسخة الثالثة من معرض "Batroun Photo"، برعاية وزيري الإعلام بول مرقص والسياحة لورا الخازن لحود.
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وانطلق الافتتاح من مرفأ الصيادين، قبل جولة على الصور الموزعة في شوارع البترون القديمة، ثم انتقل الحضور إلى "بيت المغترب" لافتتاح عروض الأفلام.

وأوضح رئيس لجنة المهرجانات سايد فياض أن الظروف الراهنة دفعت إلى تعليق الحفلات الموسيقية هذا الصيف، فيما تقرر الإبقاء على الأنشطة الثقافية وإعداد روزنامة شهرية، إلى جانب التحضير لمهرجان موسع في الصيف المقبل. واعتبر رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك أن تعليق الحفلات يشكل تحية لأهالي الجنوب، بينما يؤكد استمرار الأنشطة تمسك المدينة بهويتها الثقافية.

وأكد مرقص أهمية الصورة في نقل الإبداع والهوية، فيما رأت لحود أن الأفلام والصور تمثلان إحدى أبرز أدوات الترويج السياحي، لقدرتها على تحويل المكان إلى قصة تبقى في الذاكرة.

ويتنافس في المهرجان 22 فيلماً، بينها 8 أفلام لبنانية و14 أجنبياً، على جوائز أفضل فيلم لبناني وأفضل فيلم أجنبي وجائزة الجمهور. وتضم لجنة التحكيم الممثلة نادين شلهوب وفادي سرياني من مهرجان عمّان السينمائي وبديع مسعد من مهرجان البحر الأحمر.

ويتضمن البرنامج عروضاً للأطفال، وإقامة تجمع خمسة مخرجين لتطوير نصوصهم، ولقاءات بين مبرمجي المهرجانات والمخرجين اللبنانيين. وتختتم الفعاليات مساء الأحد بتوزيع الجوائز وعرض فيلم “عالم ساحر وحزين” للمخرجة سيلين عريج.
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