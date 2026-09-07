من كيبيك إلى العالمية.. الكندي من أصل لبناني طوني نحاس يطلق Eternal Flame of Peace

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شهدت مدينة دو بوس في مقاطعة كيبيك الكندية افتتاح نصب «Eternal Flame of Peace»، في مبادرة تحمل بعدًا دوليًا ورسالة إنسانية تتجاوز حدود أندية الليونز، لتؤكد أن السلام لا يبدأ فقط من القرارات الكبرى، بل من المجتمع والعائلة والعلاقات الإنسانية اليومية.وأقيم في حضور رئيس منظمة أندية الليونز الدولية Mark S. Lyon وزوجته Lyn Lyon، والرئيسة الدولية السابقة للعام 2023–2024 الدكتورة Patti Hill، والمديرة الدولية للعامين 2025–2027 Debbie Dawson، والمدير الدولي السابق Yves Léveillé، إلى جانب ، وقائد منطقة مؤسسة أندية الليونز الدولية LCIF Denis Cyr، ورئيس André Aubé، وشخصيات رسمية ونيابية ومجتمعية، وأكثر من 250 عضوًا من أندية الليونز من مختلف أنحاء كيبيك.وخلال الاحتفال، تم التأكيد على أن «Eternal Flame of Peace» ليست مجرد نصب تذكاري أو عمل فني، بل رمز لفلسفة تعتبر أن يبدأ من الإنسان نفسه، ومن قدرته على الحوار والاحترام وخدمة الآخر، قبل أن يتحول إلى مفهوم أوسع على مستوى المجتمعات والدول.واستعرض طوني ، صاحب المبادرة، المراحل التي قطعتها الفكرة منذ انطلاقتها خلال توليه رئاسة مجلس حكام المنطقة المتعددة "U"، وصولًا إلى تحويلها إلى مشروع ملموس يحمل اسم الليونز ورسالتهم، وينطلق من كيبيك نحو فضاء دولي أوسع.وفي خطوة تعكس البعد العالمي للمبادرة، وبناءً على طلب نحاس، تم منح رئيس منظمة أندية الليونز الدولية Mark S. Lyon صفة «سفير للسلام» لدى المنظمة الدولية للسلام، في تأكيد على التقاطع بين العمل الإنساني الذي تقوده أندية الليونز ورسالة نشر ثقافة السلام عالميًا.