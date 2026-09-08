بالصور والفيديو... هكذا احتفلت بلدة مغدوشة بعيد سيّدة المنطرة

احتفلت بلدة ، مساء أمس، بعيد سيدة المنطرة، في أجواء إيمانية وروحية مميزة، تخللتها مسيرة حاشدة شارك فيها أبناء البلدة والمؤمنون.



ومع وصول المسيرة إلى ، أضاء سماء مغدوشة عرضٌ مميز من الألعاب النارية.



وبالتزامن مع ، أطلقت رعية السيدة – مغدوشة ومزار سيدة المنطرة مسابقة لأجمل صورة تُلتقط خلال لحظة الألعاب النارية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المشاركين على توثيق هذه المناسبة ونشر صورهم وتصاميمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يحصل الفائز على جائزة.



واستكملت مغدوشة احتفالاتها بعيد السيدة، بحضور حشد من أبناء البلدة والمشاركين، وسط برنامج ديني واحتفالي يكرس مكانة مزار سيدة المنطرة كوجهة روحية وسياحية بارزة في الجنوب اللبناني.



وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأب بول ديمرجيان أن عيد سيدة المنطرة ليس مجرد احتفال سنوي، بل مناسبة لتجديد مع الإيمان والتاريخ، داعياً أبناء مغدوشة والمقيمين والزوار إلى المشاركة في هذه المناسبة الروحية، والالتقاء حول هذا المكان المقدس الذي يشكل مصدر بركة ونور للجميع.