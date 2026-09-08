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أفراح ومناسبات

بمناسبة عيد ميلاد العذراء... حركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعيتيّ الشويفات وبسابا نظمت احتفالاً

Lebanon 24
08-09-2026 | 07:40
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بمناسبة عيد ميلاد العذراء... حركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعيتيّ الشويفات وبسابا نظمت احتفالاً
بمناسبة عيد ميلاد العذراء... حركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعيتيّ الشويفات وبسابا نظمت احتفالاً photos 0
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في مناسبة عيد ميلاد العذراء مريم، وبدعوة من كاهن رعية الشويفات للروم الأرثوذكس وأعضاء مجلس الرعية، نظمت حركة الشبيبة الأرثوذكسية ضمن رعيتيّ الشويفات وبسابا احتفالًا في المناسبة امتد على يومين، في ربوع كنيسة مار ميخائيل المدبّر، تخللته أنشطة متنوعة.
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استهل احتفال العيد بقداس إلهي ترأسه الأب الياس كرم وعاونه في الخدمة كاهن رعية كفرشيما الأب باسيليوس زغيب والشماس عمانوئيل المر، وبمشاركة حشد من المؤمنين، فيما أدت الجوقة الترانيم في المناسبة.
بعد الإنجيل المقدس ألقى الأب كرم عظة حول الاقتداء بمريم العذراء التي كانت حافظة لكلمة الله، وأكد ان تكريمها يتم من خلال قراءة الإنجيل المقدس والألتزام بمضمونه وتعاليمه، كما فعلت مريم، وهذا يساعدنا على ضحد كافة الهرطقات والتحديات والوقوف بوجه من يضطهد الكنيسة، لافتا الى انه اذا أردنا التمثل بمريم فلا بد من تحويل غضبنا الى سلام وحقدنا الى رحمة وصعوباتنا الى مصدر راحة. وقال ان من خلالها تم خلاص البشر وفي عيد ميلاد مريم، لا بد من ان نتذكر انها بولادتها للمسيح دعوة لنا لنلد المسيح في العالم.
بعد القداس تم تبريك الهريسة وتوزيعها على المشاركين، واقيمت سهرة منوعة في باحة الكنيسة احياها الفنان جاد رفيق وفرقته الموسيقية.
وكانت مناسبة كرمّت فيها مدينة الشويفات والرعية الأرثوذكسية رئيس تحرير موقع mtv الإخباري الاعلامي داني حداد حيث قدم الأب كرم ورئيس بلدية الشويفات نضال الجردي ايقونة العذراء مريم.
وفي المناسبة القى الجردي كلمة قال فيها : في مدينة الشويفات، نحن يد واحدة وقلب واحد، تسود بين أهلها المحبة والألفة وروح التعايش، ونحرص جميعًا على أن تبقى هذه المدينة نموذجا في العيش الواحد والتلاقي.
وأضاف :بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذراء، أسأل الله أن يحمي لبنان ومدينة الشويفات وأهلها، وأن ينعم عليها بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأكد انه منذ تسلّمه مسؤولياته، أخذ على عاتقه العمل على بناء الإنسان قبل الحجر، لأن الإنسان هو أساس أي نهضة أو تطور، قائلا : نحن متوافقون في المجلس البلدي على العمل لما فيه مصلحة مدينة الشويفات وأبنائها.
أما رسالتي إلى أبناء الشويفات الذين غادروها منذ سنوات، فهي أن يعودوا إليها، لأن المدينة بأهلها، ونحن بحاجة إلى كل أبنائها. وسأعمل بكل ما أستطيع من أجل تحقيق هذه الغاية.
واضاف :في ما يتعلق بتكريم الأستاذ داني وهو من خيرة الإعلاميين، فأقول إن الإعلام السليم هو الإعلام النزيه، الذي يحترم الحقيقة ولا يبث الأخبار المسيئة أو يلجأ إلى الفبركات والتضليل. ونحن نؤمن بأن الإعلام الإنساني يشكل النموذج الأساسي للعمل الإعلامي.
واثنى الأب كرم على كلام الجردي شاكرَا الاستاذ داني حداد على تعاونه الدائم مع الرعية. وبدوره، شكر حداد الأب كرم ورئيس البلدية على هذه المبادرة، ومعتبرا ان مدينة الشويفات نموذج يحتذى في الألفة والمحبة بين أبنائها.
كما كانت مناسبة كرّمت فيها رعية الشويفات السيد حبيب خليل مصري على دعمه وعطائه للرعية، وقد تسلم شقيقه النقيب السابق للمحامين فادي مصري، ايقونة العذراء مريم، والقى كلمة وجدانية في المناسبة، شكر فيها الأب كرم ومجلس الرعية على هذا النشاط وأكد ان هذه المدينة تعني له الكثير ودعا الى المحافظة على احياء تراث العيد والمشاركة المتواصلة في الأعياد السيدية.
لا بد من الإشارة الى أن النقيب مصري دأب منذ سنوات على تقديم "الهريسة" في مناسبة عيد ميلاد العذراء في رعية الشويفات تكريمًا لذكرى آبائه وأجداده.
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