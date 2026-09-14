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أفراح ومناسبات

بقعوني احتفل بقداس عيد الصليب في جعيتا

Lebanon 24
14-09-2026 | 04:07
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بقعوني احتفل بقداس عيد الصليب في جعيتا
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 احتفل راعي ابرشية ومتروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران جورج بقعوني  بالقداس الالهي لمناسبة عيد الصليب المقدس، في كنيسة الصليب المقدس في جعيتا وعاونه كل من الاباء :حنا كنعان والاب انياس عطالله والمدبر الثالث بالرهبنة المخلصية الاب اغابيوس ابو سعدى وخدمت القداس جوقة الكنبسة بحضور حشد من المؤمنين من ابناء الرعية .
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بعد الانجيل المقدس القى المطران جورج بقعوني عظة من وحي مناسبة عيد الصليب، مشددا على "أهمية حمل الصليب في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها من حروب وأزمات اقتصادية خصوصا على ابواب بداية العام الدراسي اضافة إلى مشاكل المستشفيات والطبابة والتأمين وغيرها"، مشددا على ان "الله محبة وقد ترجمها ببذل ابنه الوحيد على الصليب كي لا يهلك كل من يؤمن به وتكون له الحياة الأبدية" ، وقال :" الحياه الأبدية ليست فقط في السماء بل تبدأ اليوم من العلاقة مع يسوع المسيح ، فهل يعقل ان من بذل نفسه لأجلنا ان يتخلى عنا في ازماتنا ؟ لذلك علينا مقاربة يومياتنا مع يسوع المسيح  المصلوب ولا يمكن ان نحيا ملء حياتنا من دون الصليب، وكما قال بولس الرسول :" ان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة ، اما عندنا نحن المخلصين فالصليب هو قدرة الله وحكمته " ولذلك من يريد تجاوز أزماته وصعوباته عليه أن يحمل صليبه ، صليب التواضع والتضحية وتحمل المشقات متسلحين بمحبة الله في هذه الظروف التي يمر بها وطننا لبنان وعدم الاستسلام والانهيار لأن الهنا حي".
وبعد القداس تقبل المطران جورج بقعوني والاباء التهاني عيد الصليب في صالون كنيسة دير الصليب المقدس جعيتا.

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