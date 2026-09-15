بحضور مرقص وعلامة.. سفارة المكسيك احتفلت بالعيد الوطني لبلادها

Advertisement

أحيت سفارة المكسيك في الذكرى الـ ٢١٦ لاستقلال البلاد، باحتفال أقيم في مرفأ جبيل التاريخي ،جمع ممثلين عن وأعضاء من السلكين الديبلوماسي والعسكري، وأفراد الجالية المكسيكية وأصدقاء المكسيك.وشارك في الاحتفال وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ممثلا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس نواف سلام، النائب فادي علامة ممثلا ، السفيرة رولا نور الدين مديرة المراسم في ممثلةً الوزير يوسف رجي، السفيرة ألين يونس المسؤولة عن العلاقات مع دول الأميركيتين ممثلةً لوزارة الخارجية والمغتربين عبد الستار عيسى ورئيس جهاز أمن السفارات والإدارات العامة العميد أحمد حمدان.وافتتح سفير المكسيك لدى لبنان فرانسيسكو إرنستو روميرو بوك، وفق بيان وزعته السفارة، الاحتفال بكلمة سلّط فيها الضوء على الروابط الإنسانية والوجدانية العميقة التي تجمع البلدين، والتي ترسّخت وتعززت على مدى عقود. وأشار إلى "أن العلاقة بين المكسيك ولبنان تتجاوز الروابط الديبلوماسية، وتتجلى في مجالات عدة، منها الثقافة وفنون الطهي والتعليم والأعمال، ولكنها تتجسد قبل كل شيء في العلاقات التي تجمع الشعبين. كما نوّه بالمساهمة المهمة التي قدّمتها الجالية وأبناؤها وأحفادها في تنمية المكسيك ومجتمعها".وفي ذروة الاحتفال، ترأس السفير المكسيكي مراسم "الـ غريتو" (El Grito)، وهي من أبرز تقاليد الاحتفالات الوطنية المكسيكية، وتُحيي ذكرى النداء الذي أطلق شرارة حركة استقلال المكسيك عام ١٨١٠.وأضفت عروض فرقة الرقص "ألما مكسيكانا" (Alma Mexicana) وفرقة المارياتشي "كوباند" (Cuband) على مرفأ جبيل أجواءً نابضة بألوان المكسيك وإيقاعاتها وتقاليدها، فيما استمتع الضيوف بالمشروبات والأطباق المميزة للمطبخ المكسيكي.وأكد الاحتفال مجددًا عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين المكسيك ولبنان، وأتاح للضيوف فرصة التعرف إلى بعض أبرز مظاهر الثقافة المكسيكية وتقاليدها.