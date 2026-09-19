سيامة الشماس حبيب كحالة كاهنًا جديداً

ترأس راعي أبرشية جبل لبنان
للروم الأرثوذكس المتروبوليت سلوان موسي القداس الإلهي في كنيسة
رئيس الملائكة
ميخائيل في أنطلياس
، حيث تمت سيامة الشماس حبيب كحالة كاهنًا، وسط حضور عائلة الكاهن
الجديد وحشد من المؤمنين.
وعاونه في الخدمة لفيف من الكهنة والشمامسة، فيما خدمت القداس جوقة الكنيسة بمشاركة عدد من المرتلين من أبناء الأبرشية. كما شارك في القداس رئيس مركز جبل لبنان
في حركة الشبيبة الأرثوذكسية جورج
درغام وأعضاء من الحركة ومن الكشاف الوطني الأرثوذكسي، إلى جانب عدد من أبناء الرعية.
وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى المتروبوليت موسي عظة تناول فيها معنى الصليب
في حياة المؤمن، متوقفًا عند ما يحمله من دعوة إلى المحبة والبذل والثبات في الإيمان وخدمة الآخرين.
وفي ختام القداس، وجّه المطران سلوان كلمة أبوية وتوجيهية إلى الكاهن المرتسم، داعيًا إياه إلى الاقتداء بحياة يسوع المسيح
، والتحلي بالمحبة والعطاء في خدمة المؤمنين، وحمل مسؤولية الخدمة الكهنوتية بروح الإيمان والتواضع.
وقال له: «نعمة الروح القدس
تقوّيك وترشدك، وان تنكر نفسك وتحمل صليب الخدمة الكهنوتية وتتبع المسيح، وترى في وجه كل إنسان وجه يسوع».
يُشار إلى أن الكاهن الجديد حبيب كحالة متأهل وله ولدان، وسيخدم كاهنًا مساعدًا للأب جريس بو سابا في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل في أنطلياس.