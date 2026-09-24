الباروك تحتفي بأرضها.. أكثر من 40 عارضاً في "مواسم 2026"

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نظّمت بلدية الباروك - الفريديس، برئاسة الدكتور فادي محمود، النسخة الثانية من مهرجان "مواسم الباروك - الفريديس 2026"، يومي 19 و20 من الشهر الحالي، على ضفاف نهر الباروك في فندق "الباروك بالاس"، ضمن مبادرة تجمع بين الزراعة والسياحة والطبيعة والإنتاج المحلي.وحضر المهرجان والنائبة نجاة عون ، إلى جانب رؤساء وممثلين عن بلديات مجاورة ومخاتير وفعاليات وأهالي المنطقة.وشارك أكثر من 40 عارضاً من المزارعين والمنتجين والحرفيين وأصحاب المشاريع في معرض ضم منتجات زراعية وصناعات غذائية وأعمالاً يدوية وحرفية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتوفير مساحة لتسويق منتجات المنطقة.وبحسب البلدية، يهدف المهرجان إلى ربط الزراعة بالسياحة وتنشيط الاقتصادية المحلية، مع إبراز منتجات تشتهر بها المنطقة، بينها دبس التفاح والعنب ورب البندورة.وتضمن البرنامج جولات في الباروك - الفريديس، وأنشطة للمشي في الطبيعة وزيارات للمواقع والمحمية والمعالم المحلية، إلى جانب نشاطات عائلية وشبابية.وأوضحت البلدية أن المبادرة تندرج ضمن رؤية أوسع للحفاظ على الهوية الزراعية والطبيعية للبلدة وتشجيع المزارعين على الاستمرار في أراضيهم، مشيرة إلى العمل على تطوير سوق زراعي ومركز دائم يتيحان للمزارعين والمنتجين تسويق منتجاتهم على مدار السنة.وتخلل المهرجان برنامج فني، أحيا ليلته الأولى الأخوان شحادة، فيما اختتمت فعالياته مع الفنان PAVO.وأكدت البلدية أن "مواسم" يشكل جزءاً من مسار تنموي لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الزراعة والسياحة المستدامة في الباروك - الفريديس.