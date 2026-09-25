تأهيل 40 مدرباً لمكافحة الإدمان في طرابلس

Advertisement

ونظّمت اللجنة الاجتماعية في البلدية ولجنة مكافحة الإدمان والمخدرات الفرعية، بالتعاون مع دار في طرابلس، ومديرية ، وأكاديميتي الأمين الدولية والديبلوماسية الدولية، وجامعة المدينة والرابطة الثقافية، في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي "قصر نوفل".وأقيمت برعاية رئيس البلدية وحضوره، إلى جانب رئيس وائل زمرلي وممثلي نواب طرابلس.وحذّر رئيس اللجنة الاجتماعية باسم عساف من انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة بين الصغار والطلاب والشباب، فيما شدد كريمة على أهمية إعداد ناشطين لنشر التوعية في أحياء طرابلس. ودعا زمرلي إلى إعلان "حالة طوارئ اجتماعية" لمواجهة وصول المخدرات إلى الجامعات والمدارس والأحياء الشعبية.وأكد منسق لجنة مكافحة الإدمان الفرعية عمر الحلوة استمرار جهود التوعية والعلاج وتوسيع نطاق الحملة. وقدّم محاضرة عن مراحل الإدمان وعقوباته، فيما تناول عساف طريقة تعامل المجتمع مع المدمنين.وفي اليوم الثاني، حاضر الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة المدينة سعدالله حليمي عن دور الجامعة والتعليم في مكافحة المخدرات، كما تناول رئيس الأمين الدولية أحمد الأمين الأنماط الشخصية وعلاقتها بالتعرف إلى المدمن.واختُتمت الدورة بوضع مجموعة توصيات ستُعلن خلال حفل توزيع الشهادات على المتخرجين، على أن يُقام لاحقاً في طرابلس.