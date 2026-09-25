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أفراح ومناسبات

تأهيل 40 مدرباً لمكافحة الإدمان في طرابلس

Lebanon 24
25-09-2026 | 04:18
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تأهيل 40 مدرباً لمكافحة الإدمان في طرابلس
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أنهت بلدية طرابلس دورة تدريبية متخصصة لتأهيل مدربين على مكافحة الإدمان والمخدرات، شارك فيها 40 ناشطاً من المدينة وضواحيها على مدى يومين، تحت عنوان "آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع".
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ونظّمت الدورة اللجنة الاجتماعية في البلدية ولجنة مكافحة الإدمان والمخدرات الفرعية، بالتعاون مع دار الفتوى في طرابلس، ومديرية قوى الأمن الداخلي، وأكاديميتي الأمين الدولية والديبلوماسية الدولية، وجامعة المدينة والرابطة الثقافية، في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي "قصر نوفل".

وأقيمت برعاية رئيس البلدية عبد الحميد كريمة وحضوره، إلى جانب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي وممثلي نواب طرابلس.

وحذّر رئيس اللجنة الاجتماعية باسم عساف من انتشار المخدرات وحبوب الهلوسة بين الصغار والطلاب والشباب، فيما شدد كريمة على أهمية إعداد ناشطين لنشر التوعية في أحياء طرابلس. ودعا زمرلي إلى إعلان "حالة طوارئ اجتماعية" لمواجهة وصول المخدرات إلى الجامعات والمدارس والأحياء الشعبية.

وأكد منسق لجنة مكافحة الإدمان الفرعية عمر الحلوة استمرار جهود التوعية والعلاج وتوسيع نطاق الحملة. وقدّم محاضرة عن مراحل الإدمان وعقوباته، فيما تناول عساف طريقة تعامل المجتمع مع المدمنين.

وفي اليوم الثاني، حاضر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة المدينة سعدالله حليمي عن دور الجامعة والتعليم في مكافحة المخدرات، كما تناول رئيس أكاديمية الأمين الدولية أحمد الأمين الأنماط الشخصية وعلاقتها بالتعرف إلى المدمن.

واختُتمت الدورة بوضع مجموعة توصيات ستُعلن خلال حفل توزيع الشهادات على المتخرجين، على أن يُقام لاحقاً في طرابلس.
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