سيامة عمانوئيل المر كاهناً في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالشويفات

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وعاون موسي في الخدمة رئيس دير سيدة البلمند الأرشمندريت يعقوب ولفيف من الكهنة والشمامسة، فيما أحيت القداس جوقة البلمند بمشاركة مرتلين من أبناء الأبرشية.وركّز المتروبوليت موسي في عظته على أن الخدمة الكهنوتية تقوم على تقديم الذات لله والشهادة للمسيح، مشدداً على دور الكاهن في تقديم ملكوت الله للجميع. كما وجّه إلى الأب المر كلمة تناول فيها الصفات المطلوبة في مسيرته وخدمته للكنيسة والمؤمنين.وعقب القداس، تقبّل الأب المر التهاني في صالون الكنيسة، خلال لقاء حضره بلدية الشويفات فادي كرم وأعضاء من ، وألقت الإعلامية كارول سلوم كلمة باسم مجلس الرعية.ويحمل الكاهن الجديد "ماستر" في اللاهوت من معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند، وإجازة في الفنون السمعية والبصرية، وهو متأهل وله ابنة.