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أفراح ومناسبات

فوز اللبنانية سونيا زيادة بالانتخابات النيابية الكيبيكية

Lebanon 24
06-10-2026 | 05:39
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فوز اللبنانية سونيا زيادة بالانتخابات النيابية الكيبيكية
فوز اللبنانية سونيا زيادة بالانتخابات النيابية الكيبيكية photos 0
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فازت اللبنانية الاصل سونيا زيادة، نجلة رئيس المؤسسة المارونية للانتشار في كندا لبيب زيادة، بالانتخابات النيابية في مقاطعة كيبيك. 
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وعلى أثر اعلان النتائج توجه السيد زيادة إلى جميع الذين دعموا ابنته بالكامة التالية: من القلب، أتوجّه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى جميع الأصدقاء والداعمين والمتطوعين، وإلى كل من وقف إلى جانب ابنتي سونيا، وساهم، من قريب أو بعيد، في إنجاح مسيرتها الانتخابية.
لقد كان دعمكم وثقتكم ومحبتكم ووقتكم وتفانيكم مصدر قوة حقيقيًا لها ولنا كعائلة. وما تحقق اليوم ليس نجاح سونيا وحدها، بل هو ثمرة جهودكم ووقوفكم إلى جانبها، ولذلك فإن هذا النجاح هو نجاحكم أيضًا.
نحن، كعائلة، نشعر بفخر كبير ونحن نرى سونيا تفتح صفحة جديدة في مسيرتها، وتستعد لتحمل مسؤولية تمثيل أبناء مجتمعها في الجمعية الوطنية في كيبيك.
ونثق بأنها ستحمل هذه المسؤولية بكل فخر وصدق، وأنها ستعمل بقلبها وطاقتها وتصميمها من أجل خدمة المواطنين، والدفاع عن قضاياهم، وأن تكون صوتًا لهم داخل المؤسسة التشريعية.
إلى كل من آمن بها، وشجعها، وساندها، وقدم لها وقته وجهده: شكرًا لكم من أعماق القلب.
ستبقى هذه المحطة بالنسبة إلينا ذكرى عزيزة لا تُنسى، وستبقى مشاعر الفخر والامتنان التي نعيشها اليوم محفورة في ذاكرتنا وقلوبنا.
من القلب… شكرًا لكل واحد وواحدة منكم".
 
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