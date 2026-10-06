فوز اللبنانية سونيا زيادة بالانتخابات النيابية الكيبيكية

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فازت الاصل سونيا زيادة، نجلة للانتشار في لبيب زيادة، بالانتخابات النيابية في مقاطعة كيبيك.وعلى أثر اعلان النتائج توجه السيد زيادة إلى جميع الذين دعموا ابنته بالكامة التالية: من القلب، أتوجّه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى جميع الأصدقاء والداعمين والمتطوعين، وإلى كل من وقف إلى جانب ابنتي سونيا، وساهم، من قريب أو بعيد، في إنجاح مسيرتها .لقد كان دعمكم وثقتكم ومحبتكم ووقتكم وتفانيكم مصدر قوة حقيقيًا لها ولنا كعائلة. وما تحقق اليوم ليس نجاح سونيا وحدها، بل هو ثمرة جهودكم ووقوفكم إلى جانبها، ولذلك فإن هذا النجاح هو نجاحكم أيضًا.نحن، كعائلة، نشعر بفخر كبير ونحن نرى سونيا تفتح صفحة جديدة في مسيرتها، وتستعد لتحمل مسؤولية تمثيل أبناء مجتمعها في في كيبيك.ونثق بأنها ستحمل هذه المسؤولية بكل فخر وصدق، وأنها ستعمل بقلبها وطاقتها وتصميمها من أجل ، والدفاع عن قضاياهم، وأن تكون صوتًا لهم داخل المؤسسة التشريعية.إلى كل من آمن بها، وشجعها، وساندها، وقدم لها وقته وجهده: شكرًا لكم من أعماق القلب.ستبقى هذه المحطة بالنسبة إلينا ذكرى عزيزة لا تُنسى، وستبقى مشاعر الفخر والامتنان التي نعيشها اليوم محفورة في ذاكرتنا وقلوبنا.من القلب… شكرًا لكل واحد وواحدة منكم".