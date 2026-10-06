أسبوع الصحّة والراحة النفسية ينطلق في الجامعة الأنطونية بنسخته الخامسة

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افتتحت الجامعة الأنطونية ،برعاية وبدعم من منظّمة الأونيسكو، النسخة الخامسة من أسبوع الصحة والراحة النفسية Wellness and Mental Health Week، في حرم الجامعة الأنطونية، الحدت- ، ويحمل هذا العام شعار "قوة الأمل: إجعل عقلك وقلبك يزهرانThe Power of Hope: Let Your Mind and Heart" Bloom.حضر حفل الإفتتاح الى جانب راعي الجامعة رئيس الرهبانية الأنطونية الأباتي جوزيف بو رعد : رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني، ممثل العامة مدير البرنامج الوطني للصحّة النفسية الدكتور ربيع الشّمّاعي، الرئيسة العامة لجمعية الراهبات الأنطونيات الأم نزهة الخوري، منسق برنامج التربية الوطني في مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في – الدكتور عاصم أبي علي، إنقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص، أعضاء مجلس الأمناء، ، العمداء، أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات والطلاب.في بداية حفل الإفتتاح، تحدث عن هذا المؤتمر الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، أمين السر العام ونائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية البشرية المتكاملة الأب جان ، مؤكدا "أن جلساته موجّهة ليس فقط لطلاب الجامعة الأنطونية إنما لطلاب كل الجامعات"، معلنا انطلاقة هذا الأسبوع الذي يستمر حتى العاشر من تشرين الأول، ويتضمّن مجموعة واسعة من الندوات والمحاضرات التفاعلية والأنشطة التي تجمع بين الأبعاد النفسية، الاجتماعية، الروحية، والتكنولوجية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.الأب السّغبينيفي كلمته، أشار الأب السّغبيني الى "إنّ العناية بالصحّة النفسيّة ليست ترفًا، إنّما ضرورة ومسؤوليّة تقع علينا جميعًا: جامعةً، أساتذة، موظفين، طلّابًا، وكلَّ فرد في مجتمعنا".وأضاف: " الأنطونيّة، نؤمن أنّ التربية هي أكثر من نقل المعرفة. التربيةُ هي أن نساعد الإنسان على اكتشاف إمكاناته، بحيث تصبح الجامعة مختبرًا للرجاء: فيها يختبر الطالب قدرتَه على تحويل الشكّ إلى ثقة، التحدّي إلى فرصة، والخوف إلى شجاعة".وتوجّه الى الطلاب بالقول: " إذا مررتم يومًا بمرحلة صعبة، فلا تشعروا بالخجل من طلب المساعدة. طلب المساعدة ليس ضعفًا؛ بل قد يكون من أشجع الخطوات التي يمكن للإنسان أن يقوم بها. وإذا شعرتم أنّ الطريق طويل، تذكّروا: لا تحتاجون إلى رؤية الطريق كلِّه. يكفي أحيانًا أن تروا الخطوة التالية".ورأى رئيس الجامعة" أن أسبوع الصحّة النفسيّة والعقليّة الذي نفتتحه اليوم ليس مجرّد مجموعة من الأنشطة، بل هو دعوة إلى ثقافة جديدة: ثقافة نصغي فيها إلى بعضنا البعض، ونتحدّث فيها عن الصحّة النفسيّة من دون خوف أو وصمة، ونجعل فيها الرفاه جزءًا من حياتنا اليوميّة".ممثل وزير الصحةوفي كلمته، أكد الدكتور الشمّاعي" أن وزارة الصحة تعمل من أجل بناء نظام للصحة النفسية يكون أكثر إتاحة، وأكثر قرباً من الناس والمجتمع، قائماً على الحقوق، ومتمحوراً حول احتياجات الأشخاص".وأضاف:" إن بناء مثل هذا النظام لا يمكن أن يكون مسؤولية القطاع الصحي وحده. فالجامعات تؤدي دوراً أساسياً. هي ليست فقط أماكن للتعلّم، بل مجتمعات ينمو فيها الشباب، ويطوّرون هوياتهم وعلاقاتهم وطموحاتهم."وأشار الى "أن توفير بيئة يشعر فيها الطلاب والطالبات بأن بإمكانهم التحدث عن صحتهم النفسية من دون خوف من الأحكام، وطلب الدعم عندما يحتاجون إليه، ومساندة بعضهم بعضاً بطريقة مسؤولة، يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقيا".