تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

أفراح ومناسبات

أسبوع الصحّة والراحة النفسية ينطلق في الجامعة الأنطونية بنسخته الخامسة

Lebanon 24
06-10-2026 | 07:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أسبوع الصحّة والراحة النفسية ينطلق في الجامعة الأنطونية بنسخته الخامسة
أسبوع الصحّة والراحة النفسية ينطلق في الجامعة الأنطونية بنسخته الخامسة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
افتتحت الجامعة الأنطونية ،برعاية وزارة الصحة وبدعم من منظّمة الأونيسكو، النسخة الخامسة من أسبوع الصحة والراحة النفسية Wellness and Mental Health Week، في حرم الجامعة الأنطونية، الحدت- بعبدا، ويحمل هذا العام شعار "قوة الأمل: إجعل عقلك وقلبك يزهرانThe Power of Hope: Let Your Mind and Heart" Bloom.
Advertisement

حضر حفل الإفتتاح الى جانب راعي الجامعة رئيس الرهبانية الأنطونية الأباتي جوزيف بو رعد : رئيس الجامعة الأب ميشال السّغبيني، ممثل وزير الصحة العامة مدير البرنامج الوطني للصحّة النفسية الدكتور ربيع الشّمّاعي، الرئيسة العامة لجمعية الراهبات الأنطونيات الأم نزهة الخوري، منسق برنامج التربية الوطني في مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربيةبيروت الدكتور عاصم أبي علي، إنقيب المعالجين الفيزيائيين الدكتور شارل مرقص، أعضاء مجلس الأمناء، نواب الرئيس، العمداء، أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطالبات والطلاب. 

في بداية حفل الإفتتاح، تحدث عن هذا المؤتمر الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، أمين السر العام ونائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، مؤكدا "أن جلساته موجّهة ليس فقط لطلاب الجامعة الأنطونية إنما لطلاب كل الجامعات"، معلنا انطلاقة هذا الأسبوع الذي يستمر حتى العاشر من تشرين الأول، ويتضمّن مجموعة واسعة من الندوات والمحاضرات التفاعلية والأنشطة التي تجمع بين الأبعاد النفسية، الاجتماعية، الروحية، والتكنولوجية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

الأب السّغبيني

في كلمته، أشار الأب السّغبيني الى "إنّ العناية بالصحّة النفسيّة ليست ترفًا، إنّما ضرورة ومسؤوليّة تقع علينا جميعًا: جامعةً، أساتذة، موظفين، طلّابًا، وكلَّ فرد في مجتمعنا". 

وأضاف: " في الجامعة الأنطونيّة، نؤمن أنّ التربية هي أكثر من نقل المعرفة. التربيةُ هي أن نساعد الإنسان على اكتشاف إمكاناته، بحيث تصبح الجامعة مختبرًا للرجاء: فيها يختبر الطالب قدرتَه على تحويل الشكّ إلى ثقة، التحدّي إلى فرصة، والخوف إلى شجاعة". 

وتوجّه الى الطلاب بالقول: " إذا مررتم يومًا بمرحلة صعبة، فلا تشعروا بالخجل من طلب المساعدة. طلب المساعدة ليس ضعفًا؛ بل قد يكون من أشجع الخطوات التي يمكن للإنسان أن يقوم بها. وإذا شعرتم أنّ الطريق طويل، تذكّروا: لا تحتاجون إلى رؤية الطريق كلِّه. يكفي أحيانًا أن تروا الخطوة التالية".

ورأى رئيس الجامعة" أن أسبوع الصحّة النفسيّة والعقليّة الذي نفتتحه اليوم ليس مجرّد مجموعة من الأنشطة، بل هو دعوة إلى ثقافة جديدة: ثقافة نصغي فيها إلى بعضنا البعض، ونتحدّث فيها عن الصحّة النفسيّة من دون خوف أو وصمة، ونجعل فيها الرفاه جزءًا من حياتنا اليوميّة".

ممثل وزير الصحة

وفي كلمته، أكد الدكتور الشمّاعي" أن وزارة الصحة تعمل من أجل بناء نظام للصحة النفسية يكون أكثر إتاحة، وأكثر قرباً من الناس والمجتمع، قائماً على الحقوق، ومتمحوراً حول احتياجات الأشخاص".

وأضاف:" إن بناء مثل هذا النظام لا يمكن أن يكون مسؤولية القطاع الصحي وحده. فالجامعات تؤدي دوراً أساسياً. هي ليست فقط أماكن للتعلّم، بل مجتمعات ينمو فيها الشباب، ويطوّرون هوياتهم وعلاقاتهم وطموحاتهم." 

وأشار الى "أن توفير بيئة يشعر فيها الطلاب والطالبات بأن بإمكانهم التحدث عن صحتهم النفسية من دون خوف من الأحكام، وطلب الدعم عندما يحتاجون إليه، ومساندة بعضهم بعضاً بطريقة مسؤولة، يمكن أن يُحدث فرقاً حقيقيا".
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: دعم الصحة النفسية أولوية
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أسبوع حاسم لرئاسة الجامعة اللبنانية : تعيين أم شغور؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية تدمّر صحتك النفسية.. تعرفوا على ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر المشاهدة المفرطة للتلفزيون على صحتك النفسية؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 16:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

وزارة الصحة

نواب الرئيس

مجلس الأمن

في الجامعة

وزير الصحة

نائب رئيس

بيروت

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:44 | 2026-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
Lebanon24
05:39 | 2026-10-06
Lebanon24
05:08 | 2026-10-06
Lebanon24
05:44 | 2026-10-05
Lebanon24
04:36 | 2026-10-05
Lebanon24
01:48 | 2026-10-05
Lebanon24
14:34 | 2026-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24