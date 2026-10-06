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أفراح ومناسبات

مغدوشة تضيء مزار سيدة مغدوشة بالزهري في أكتوبر الوردي…يونان: سنواصل دعم كل ما يخدم صحة الانسان

Lebanon 24
06-10-2026 | 12:20
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مغدوشة تضيء مزار سيدة مغدوشة بالزهري في أكتوبر الوردي…يونان: سنواصل دعم كل ما يخدم صحة الانسان
مغدوشة تضيء مزار سيدة مغدوشة بالزهري في أكتوبر الوردي…يونان: سنواصل دعم كل ما يخدم صحة الانسان photos 0
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في إطار شهر التوعية بسرطان الثدي «أكتوبر الوردي»، أقيم في بلدة مغدوشة لقاء توعوي بعنوان «الوقاية من سرطان الثدي: أهمية الكشف المبكر وأحدث العلاجات الطبية»، برعاية بلدية مغدوشة وتنظيم جمعية Healing Hope، بالتعاون مع جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA)، في مجمع جورج وجانيت يونان الاجتماعي.
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وشهدت الفعالية إضاءة مزار سيدة مغدوشة باللون الزهري، في رسالة رمزية للتضامن مع النساء والتأكيد على أهمية التوعية والكشف المبكر.

وتخلّل اللقاء محاضرة بحضور الدكتورة عفاف حلواني والصيدلانية الدكتورة مايا مروة، تناولت الوقاية وأهمية الفحص المبكر وأبرز المستجدات في العلاجات الطبية.

وفي كلمة له، شدد رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان على أن سرطان الثدي لا يمسّ المريضة وحدها، بل يطال عائلات بأكملها، مؤكداً أن المعرفة والوعي والكشف المبكر عوامل أساسية في زيادة فرص العلاج والشفاء.

وأكد يونان أن دور البلدية لا يقتصر على الخدمات، بل يشمل دعم المبادرات التي تعزز الثقافة الصحية والوقاية، مشدداً على مواصلة البلدية دعم كل ما يخدم المجتمع ويضع صحة الإنسان وكرامته في صلب الاهتمام.

وجاءت المبادرة تحت شعار "كونوا معنا… فالوقاية تبدأ بالمعرفة"، لتكون إضاءة المزار بالزهري رسالة دعم وأمل من مغدوشة خلال شهر أكتوبر الوردي.





























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