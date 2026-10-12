كلية الفنون الجميلة والعمارة شاركت في النسخة التأسيسية من ARABSCAPE MENA Summer School 2026

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شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة/قسم ماستر تصميم المشهد والمواقع الطبيعية والبيئة (MAPE) في ، في النسخة التأسيسية من ARABSCAPE MENA Summer School، التي نُظمت في بين 22 و29 أيلول الماضي.جمعت الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع بلدية الحمامات، بحسب بيان، طلاباً وأساتذة من كلية الفنون ، الجامعة ، جامعة ، ISTEUB في جامعة قرطاج وجامعة التقنية TU Berlin.ركزت النقاشات على "العلاقة بين المياه، المشهد الساحلي والفضاء العام، حيث عمل الطلاب ميدانياً على تحليل جزء من الواجهة البحرية للمدينة وتطوير تشخيص مشترك للموقع، قبل ترجمة النتائج إلى تدخل خفيف ضمن مشروع ATHAR".شكّلت "التجربة مساحة مهمة للتبادل الأكاديمي الدولي والتعلم المشترك والعمل ضمن فرق متعددة الثقافات، بما يعزز دور ARABSCAPE كمنصة إقليمية تجمع الجامعات حول قضايا مشتركة في تصميم المشهد والمدينة".تشكل الفريق الأكاديمي من: الدكتورة نينا زيدان - الجامعة اللبنانية، الدكتورة فرح الأطرش -الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتورة ليلى محمد رسول - جامعة دهوك، الدكتورة ألفة بن مدين -جامعة قرطاج والدكتور حسن المويليحي - جامعة برلين التقنية (TU Berlin).