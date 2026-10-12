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أفراح ومناسبات

كلية الفنون الجميلة والعمارة شاركت في النسخة التأسيسية من ARABSCAPE MENA Summer School 2026

Lebanon 24
12-10-2026 | 02:46
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كلية الفنون الجميلة والعمارة شاركت في النسخة التأسيسية من ARABSCAPE MENA Summer School 2026
كلية الفنون الجميلة والعمارة شاركت في النسخة التأسيسية من ARABSCAPE MENA Summer School 2026 photos 0
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شاركت كلية الفنون الجميلة والعمارة/قسم ماستر  تصميم المشهد والمواقع الطبيعية والبيئة (MAPE) في الجامعة اللبنانية، في النسخة التأسيسية من ARABSCAPE MENA Summer School، التي نُظمت في تونس بين 22 و29 أيلول الماضي.
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جمعت الفعالية، التي تم تنظيمها بالتعاون مع بلدية الحمامات، بحسب بيان، طلاباً وأساتذة من كلية الفنون في الجامعة اللبنانية، الجامعة الألمانية الأردنية، جامعة دهوك، ISTEUB في جامعة قرطاج وجامعة برلين التقنية TU Berlin.

ركزت النقاشات على "العلاقة بين المياه، المشهد الساحلي والفضاء العام، حيث عمل الطلاب ميدانياً على تحليل جزء من الواجهة البحرية للمدينة وتطوير تشخيص مشترك للموقع، قبل ترجمة النتائج إلى تدخل خفيف ضمن مشروع ATHAR".

شكّلت "التجربة مساحة مهمة للتبادل الأكاديمي الدولي والتعلم المشترك والعمل ضمن فرق متعددة الثقافات، بما يعزز دور ARABSCAPE كمنصة إقليمية تجمع الجامعات حول قضايا مشتركة في تصميم المشهد والمدينة".

تشكل الفريق الأكاديمي من:  الدكتورة نينا زيدان - الجامعة اللبنانية، الدكتورة فرح الأطرش -الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتورة ليلى محمد رسول - جامعة دهوك، الدكتورة ألفة بن مدين -جامعة قرطاج والدكتور حسن المويليحي - جامعة برلين التقنية (TU Berlin).
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