ترقية الخوريين عرب والأغا الى رتبة المونسنيورية

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تمّت في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان ترقية الخوريين خليل عرب، رئيس الديوان في كرسي الديمان، والخوري طوني الأغا، الوكيل البطريركي في الديمان، الى رتبة المونسنيورية بوضع يد النائب البطريركي العام على منطقة الجبة ورعية زغرتا - اهدن المطران جوزيف نفاع، وذلك انفاذاً لمرسوم الترقية الذي أصدره البطريرك الكردينال في 12 أيلول الماضي، وعاون المطران نفاع عرّابا المونسنيورين الجديد المونسنيوران أنطوان مخايل ووهيب الخواجه، وشارك في الاحتفال المطارنة أنطوان نبيل العنداري، شكرالله الحاج، الياس نصّار ويوحنا رفيق الورشا وحشد من الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف الرهبانيات والأبرشيات.كما حضر النائبان عطالله ووليام طوق، النائب السابق جوزف اسحق ممثّلاً النائب ستريدا جعجع، أمين عام الرابطة المارونية المحامي بول كنعان، رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ايلي مخلوف، رئيس رابطة المخاتير ألكسي فارس، العقيد بطرس سيدة، المقدّم سركيس الهاشم، رئيس شعبة استقصاء ، المقدّم جورج بشارة، رئيس مركز أمن عام بشري، النقيب طوني كوسا، رئيس مكتب أمن الدولة في بشري، المحامي روي عيسى الخوري، الإعلامي طوق، الى حشد من رؤساء البلديات، ومسؤولي الجمعيات والحركات الرسولية وأهل المونسنيورين الجديدين والأصدقاء.وألقى المطران نفاع عظة شرح فيها معاني رتبة البرديوطية في الكنيسة، وأشار الى المزايا والصفات الإنجيلية التي تطبع حياة المونسنيورين عرب والآغا. وقال: "إن التفات الكنيسة الى تقدير أبنائها من كهنة وعلمانيين ينبع من دعوتها الدائمة الى فهم ترقي المراتب سبيلاً من سبل الخدمة المتزايدة ومسؤولية التفاني والالتزام الكنسي". وأضاف: "ان ترقية الخوريين خليل وطوني تلبّي مطلباً إجماعياً من إخوانهم الكهنة، الذين يربطهم رباط المحبة الأخوية وروح الخدمة في كرم الرب".وبعدما ألبس المطران نفاع المونسنيورين الجديدين اشارات الرتبة قاما بزياحين في الكنيسة وسط المؤمنين. وختاماً ألقى المونسنيور عرب كلمة باسمه وباسم المونسنيور الآغا. وجّه فيها تحية المحبة لشخص البطريرك الراعي والولاء لمقامه الديني والوطني، وشكر نائبه المطران جوزف نفاع لرعايته وعنايته بمسيرة كهنة المنطقة وسواهم من خلال توجيهه الراعوي النابع من الكتاب المقدّس. وأكّد المونسنيور عرب أن الترقية هي متجدّد ومتزايد بالخدمة الراعوية الاجتماعية، بخاصة تجاه الأكثر ضعفاً وحاجة.وأعتبر المونسينيور عرب أن "مجتمعنا بحاجة ماسّة الى تجدّد روحي عميق ينعش قيمنا بخاصة لدى جيل الشباب، ركن العائلة والمجتمع. وقال: ان مسؤوليتنا كبيرة تجاه شبابنا ليرسخوا في أرض مساهمين فعالين في تأسيس عائلات تعيد البناء والعمران". وختم شاكراً كل الحاضرين والمنظمين والمصلّين "من أجل مسيرة خدمتنا".وبعد مراسم الترقية تقبل المطران نفاع والمونسنيوران عرب والآغا وعائلتاهما تهاني الحاضرين، الذين تقاسموا مائدة محبة في ساحة الكرسي البطريركي. يشار الى أن الخوارنة آدغار طنسي، ونافذ صعيب، وكميليو مخايل وأنطونيو سمعان قد تولوا تنظيم رتبة الترقية ليتورجياً وإدارياً، وخدمتها جوقة قاديشا بقيادة الأب يوسف طنوس. وأمس الأحد احتفل المونسنيور عرب بقداسه الأول في كنيسة مار يوحنا مارون الرعائية، الديمان، بحضور المطران مارون العمار وأبناء الرعية والجوار، كذلك احتفل المونسنيور الآغا بقداسه الأول في كنيسة مار رومانوس حدشيت، بحضور المطران جوزف نفاع، وكانت مشاركة الحاضرين في خبر المائدة بعد القداسين، من تنظيم لجنتي وقف رعيتي الديمان وحدشيت .