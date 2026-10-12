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أفراح ومناسبات

"كبيس".. إطلاق برنامج مسابقات مبتكر لإعادة الإنتاج الترفيهي الضخم إلى لبنان

Lebanon 24
12-10-2026 | 10:23
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كبيس.. إطلاق برنامج مسابقات مبتكر لإعادة الإنتاج الترفيهي الضخم إلى لبنان
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يستعد برنامج "كبيس" لإطلاق حلقته الأولى رسميًا في 15 تشرين الأول، عبر منصة يوتيوب، مقدّمًا نموذجًا محليًا مبتكرًا لبرامج المسابقات، يجمع بين التحديات البدنية والذهنية والأجواء الترفيهية والكوميدية.

البرنامج من ابتكار وإخراج وتقديم أخصائي المحتوى والاستراتيجية الإبداعية ميشال باسيل، فيما يتولى حازم المغربي، من شركة سيرو للإنتاج، مهمة المنتج التنفيذي.

وتجمع النسخة الأولى المرتقبة خمسة متسابقين لبنانيين بارزين في عالم الإبداع الرقمي وصناعة المحتوى، هم: إيليجا، المعروف باسم ابسورد غورو، وغسان عبد الباقي، وجويس نصر الله، وسيباستيان من جولدن بايتس، وفيوليت مزرعاني، للمنافسة ضمن سلسلة من التحديات المتنوعة.

وفي كل حلقة، يخوض المتسابقون خمسة منافسات فردية ضمن ثلاث تحديات مختلفة، تشمل اختبارات بدنية وتحديات عقلية وأسئلة في المعلومات العامة. وصُمّم كل تحدٍّ لاختبار مهارات مختلفة، بما يتيح المجال لمواقف غير متوقعة وأجواء من المنافسة والكوميديا.

ومع تقدّم الحلقة، تتكشف التحديات تدريجيًا، ما يبقي المتسابقين والجمهور في حالة ترقّب لمعرفة ما يحمله التحدي التالي.

ويقف وراء البرنامج فريق إنتاج لبناني متخصص وشغوف، بقيادة المنتجة مارتين أبو غنّام، وبمشاركة المنتج الميداني مارفن دوميت، وغييوم عكاري الذي يتولى مهام مدير التصوير والمونتاج، فيما تقود غاييل دكاش تصميم الإنتاج.

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من "كبيس"عالميًا عبر منصة يوتيوب في 15 تشرين الأول.


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