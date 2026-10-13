جولة لرئيس البوليس الكندي في الوادي المقدس: لتنظيم زيارات حج للشباب المتحدرين من أصل لبناني

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جال رئيس البوليس الكندي، فادي داغر، اللبناني الأصل، في الوادي المقدس وجواره، جولة اطلاع وتعرّف أولى له على الموقع، رافقته زوجته الكندية المسؤولة في الجهاز في مدينة مونتريال، المهندس باسم زغيب، عضو هيئة أصدقاء الوادي في رابطة قنوبين للرسالة والتراث في الأميركية وزوجته ريما الشدياق، وأمين النشر والاعلام في الرابطة الزميل عرب وزوجته سمر زغريني، المديرة التنفيذية لمشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس. شملت الجولة الكرسي البطريركي في الديمان ومكتبة الوادي المقدس فيه ومطل صخرة الدبس، ومجمّع مار يوحنا مارون والكرسي البطريركي القديم وانشاءات حديقة البطاركة. وكانت محطة في بيت الذاكرة والأعلام حيث تمّ عرض فيلم الأيادي المقدسة، الذي يتناول، بالنص العلمي التاريخي، موضوع الجداريات المرسومة في كنائس وأديار الوادي. كما شملت الجولة دیر سيدة قنوبين ومحبسة حوقا في عمق الوادي، ونواحي كنيستي سيدة الكرم ومار سمعان في رعية وادي قنوبين.وقد أبدی داغر وزوجته الكندية اعجابهما الكبير بما شاهداه، وبما اطلعا عليه من برامج مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس، الذي تحققه رابطة قنوبين للرسالة والتراث. واعتبر داغر ان" الأولوية يجب أن تكون لتنظيم زيارات حج ديني للشباب المتحدرين من أصل لبناني المنتشرين في العالم ليتعرفوا على غنى جذورهم الروحية والوطنية". وقال: "كنت أسمع من والدي، ونحن في شاطئ العاج في ، الكثير عن الوادي المقدس، وباتت زيارته حلماً يراودني طوال حياتي الى ان تحقق اليوم". وأضاف: "وجدت كلام والدي وسواه لا يفي هذا الوادي حقه، لذلك اني أقدّر الجهود المبذولة للإضاءة على كنوز هذا الوادي الروحية والثقافية والطبيعية، بخاصة المنشورات الكتابية والأفلام التي انتجتها رابطة قنوبين، وأتمنى توسيع نشرها في بلدان الإنتشار كونها منتجة بالعربية وبلغات أجنبية أيضاً. شاكراً للزميل عرب الهدايا التي قدمها اليه من هذه المنشورات".يشار الى أن "داغر يتحدر من مدينة بكفيا، ولد في شاطىء العاج، ومنها انتقل الى كندا حيث تزوج بكندية، انخرط في سلك البوليس في مدينة مونتريال بداية، ليتدرج توالياً ويتولّى رئاسة البوليس في مقاطعة كيبك، وليتولّى منذ حوالي شهرين رئاسة مجلس رؤساء جهاز البوليس في كل كندا.