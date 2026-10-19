ذهبيتان وفضية ميداليات للابتكار الرقمي اللبناني في كرواتيا

Advertisement

أعلنت الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث أنها حققت "إنجازًا لبنانيًا جديدًا بحصد ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في المعرض الدولي للاختراعات ARCA 2026، الذي نظّمه الاتحاد الكرواتي للمخترعين في العاصمة الكرواتية زغرب، من 15 إلى 17 تشرين الأول الحالي."شاركت الهيئة، التي تتخذ من مقرًا لها، وتشغل صفة نقطة ارتكاز الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (IFIA) في ، ممثّلةً برئيسها رضوان شعيب، بثلاثة مشاريع ابتكارية لبنانية في مجالات التكنولوجيا التعليمية والتحوّل الرقمي والسلامة المرورية، نجحت جميعها في حصد الميداليات.ونال مشروع جامعتي (Jameati) لشركة AP Pictures الميدالية الذهبية، وهو منصة تعليمية ثنائية اللغة تساعد الطلاب على استكشاف الجامعات والتخصصات والمسارات المهنية واختيار مستقبلهم الأكاديمي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي.كما حصد مشروع مؤشر الصدمة الآلي للمركبات (CASI) الميدالية الذهبية، وهو من ابتكار الطالبتين مسا شاهين ورهف عقيل من ثانوية السفير، بإشراف الأستاذ محمد الشامي. ويقدّم المشروع نظامًا ذكيًا لتقييم خطورة حوادث السير وإرسال نداءات استغاثة تلقائية تتضمّن الموقع الجغرافي للمركبة في الحالات الخطيرة.أما الميدالية الفضية، فكانت من نصيب مشروع تريو (TRIO) لشركة AP Pictures من ابتكار يحيى ز. زبيب، عباس ع. نجم، حسن ع. طفيلي، وملاك م. فحص، وهو منصة رقمية متكاملة لإدارة المدارس والمعاهد التعليمية وتنظيم شؤونها الإدارية والأكاديمية.وقد تسلّم رئيس الهيئة رضوان شعيب الميداليات خلال الاحتفال الختامي من الكرواتي للمخترعين. كما سلّم شعيب جائزة خاصة مقدّمة من الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث لابتكار كرواتي يُعنى بتصنيع السماد العضوي، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المخترعين.يُضاف الإنجاز إلى "سجل المشاركات الدولية للهيئة الوطنية للعلوم والبحوث، ويجسّد أهمية هذه المشاركات في تشجيع الطلاب والمؤسسات التربوية والشركات على الابتكار وتطوير مشاريع قادرة على المنافسة عالميًا. وتؤكد الهيئة مواصلة جهودها في دعم المبدعين وفتح جديدة أمام ابتكاراتهم، داعيةً المؤسسات إلى الاستثمار في الطاقات اللبنانية واحتضانها، لأن مستقبل يُبنى بعقول أبنائه، والابتكار هو طريقه نحو التقدّم والتميّز".