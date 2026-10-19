افتتاح مزار للقديس شربل في مدينة نيس الفرنسية

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احتفلت "جماعة مار شربل" في مدينة نيس بافتتاح مزار جديد للقديس شربل، بحضور أبناء الجالية وعدد من المؤمنين والشخصيات والدبلوماسية.وترأس المطران بيتر كرم، المدبّر الرسولي لأبرشية سيدة للموارنة في ، القداس الإلهي ومراسم الافتتاح، بمشاركة عدد من الكهنة، بينهم الخوري جاد مخايل، مدبّر جماعة مار شربل في نيس، والخوري سيريل جولي، النائب العام لأبرشية نيس، والخوري يوحنا مارون قويق، النائب العام لأبرشية سيدة لبنان للموارنة في فرنسا.كما حضر الاحتفال القنصل العام لفرنسا في إريك أمبلار.وسبق الافتتاح ريسيتال فني أحيته الفنانة منال نعمة والفنان نعمة، مساء السبت 17 تشرين الأول، بحضور أبناء الجالية والمؤمنين.ويهدف المزار الجديد إلى توفير مساحة للصلاة والتأمل، وتعزيز الحضور الروحي للكنيسة في نيس، إلى جانب الحفاظ على ارتباط أبناء الجالية اللبنانية بتراثهم الديني والثقافي.