افتتاح مزار للقديس شربل في مدينة نيس الفرنسية

احتفلت "جماعة مار شربل" في مدينة نيس الفرنسية
بافتتاح مزار جديد للقديس شربل، بحضور أبناء الجالية اللبنانية
وعدد من المؤمنين والشخصيات الدينية
والدبلوماسية.
وترأس المطران بيتر كرم، المدبّر الرسولي لأبرشية سيدة لبنان
للموارنة في فرنسا
، القداس الإلهي ومراسم الافتتاح، بمشاركة عدد من الكهنة، بينهم الخوري جاد مخايل، مدبّر جماعة مار شربل في نيس، والخوري سيريل جولي، النائب العام لأبرشية نيس، والخوري يوحنا مارون قويق، النائب العام لأبرشية سيدة لبنان للموارنة في فرنسا.
كما حضر الاحتفال القنصل العام لفرنسا في بيروت
إريك أمبلار.
وسبق الافتتاح ريسيتال فني أحيته الفنانة منال نعمة والفنان إيلي
نعمة، مساء السبت 17 تشرين الأول، بحضور أبناء الجالية والمؤمنين.
ويهدف المزار الجديد إلى توفير مساحة للصلاة والتأمل، وتعزيز الحضور الروحي للكنيسة المارونية
في نيس، إلى جانب الحفاظ على ارتباط أبناء الجالية اللبنانية بتراثهم الديني والثقافي.