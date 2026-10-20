زيارة للراعي إلى اليونان.. إليكم التفاصيل

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أعلن رئيس المجلس العام ميشال متى مشاركته في الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني إلى اليونان، والتي تُعد الأولى من نوعها لبطريرك ، بمشاركة عضو الهيئة التنفيذية للمجلس رامي الشدياق.وتخللت الزيارة محطات دينية وروحية، أبرزها قداس ترأسه بحضور أساقفة وكهنة وشخصيات رسمية ودبلوماسية وأبناء الجالية ، شدد خلاله على أهمية وحدة الكنائس وتعزيز التقارب والتواصل بينها.واعتبر متى أن الزيارة شكّلت محطة تاريخية تعكس دور الكنيسة في مدّ جسور التواصل بين الكنائس، وتعزيز ارتباط اللبنانيين المنتشرين بكنيستهم ووطنهم الأم.