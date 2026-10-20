زيارة للراعي إلى اليونان.. إليكم التفاصيل

أعلن رئيس المجلس العام الماروني
ميشال متى مشاركته في الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
إلى اليونان، والتي تُعد الأولى من نوعها لبطريرك ماروني
، بمشاركة عضو الهيئة التنفيذية للمجلس رامي الشدياق.
وتخللت الزيارة محطات دينية وروحية، أبرزها قداس ترأسه الراعي
بحضور أساقفة وكهنة وشخصيات رسمية ودبلوماسية وأبناء الجالية اللبنانية
، شدد خلاله على أهمية وحدة الكنائس وتعزيز التقارب والتواصل بينها.
واعتبر متى أن الزيارة شكّلت محطة تاريخية تعكس دور الكنيسة المارونية
في مدّ جسور التواصل بين الكنائس، وتعزيز ارتباط اللبنانيين المنتشرين بكنيستهم ووطنهم الأم.