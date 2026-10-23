إطلاق العام الدراسي لماستر الدراسات الاستراتيجية المشترك

أطلق والدراسات الاستراتيجية في الجيش وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية العام الدراسي لبرنامج ماستر الدراسات الاستراتيجية المشترك.

وعُقد للمناسبة اجتماع في ، ضم مديره العميد علي وعميد الكلية حبيب ، في حضور أعضاء والتعليمية المشتركة من أساتذة وضباط.

وناقش المجتمعون تطوير المناهج والبحوث العلمية وربط موضوعاتها بالأهداف الأكاديمية والعملية للبرنامج، بما يلبي احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني.

وأكد اللقاء أهمية النموذج الذي يجمع طلاباً مدنيين وضباطاً من ضمن برنامج أكاديمي واحد، فيما هنأ بو والقزي الأساتذة والطلاب بانطلاق العام الدراسي.