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أفراح ومناسبات

إطلاق العام الدراسي لماستر الدراسات الاستراتيجية المشترك

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:09
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أطلق مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش وكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية العام الدراسي لبرنامج ماستر الدراسات الاستراتيجية المشترك.

وعُقد للمناسبة اجتماع في مقر المركز، ضم مديره العميد علي بو حمدان وعميد الكلية حبيب القزي، في حضور أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية المشتركة من أساتذة وضباط.

وناقش المجتمعون تطوير المناهج والبحوث العلمية وربط موضوعاتها بالأهداف الأكاديمية والعملية للبرنامج، بما يلبي احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني.

وأكد اللقاء أهمية النموذج الذي يجمع طلاباً مدنيين وضباطاً من المؤسسة العسكرية ضمن برنامج أكاديمي واحد، فيما هنأ بو حمدان والقزي الأساتذة والطلاب بانطلاق العام الدراسي.

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