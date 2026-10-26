الهرمل تحتفي بتوقيع موسوعة توثّق أكثر من قرن من تاريخها وتراثها

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أُقيم احتفال بتوقيع موسوعة تاريخية وتراثية أعدّها الكاتب والباحث مخلص أمهز، برعاية بلدية ، بحضور فاعليات بلدية واختيارية واجتماعية وثقافية وأكاديمية وأهلية متنوعة من محافظتي والبقاع، في مناسبة احتفت بالذاكرة المحلية وأهمية توثيق التاريخ وحفظ التراث للأجيال المقبلة.وتشكّل الموسوعة حصيلة أربع البحث والجمع والكتابة والتدقيق، وتمتد على ثلاثة أجزاء تضمّ 24 فصلًا و1666 صفحة من قياس A4، توثّق أكثر من مئة عام من التاريخ. وقد استند إعدادها إلى زيارات ميدانية شملت 32 قرية وبلدة، وإلى 350 مقابلة، تناولت سِيَر 125 شخصية تاريخية ومعاصرة تركت بصماتها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وفي مجالات الشعر والفنون والإنتاج والاقتصاد. كما أُغني محتواها بـ55 حكاية ونادرة متداولة و77 صورة ووثيقة تراثية وتاريخية، لتقدّم سجلًا توثيقيًا يهدف إلى صون والاستفادة من تجارب الشخصيات وإسهاماتها.ويأتي هذا العمل ليشكّل إضافة إلى المكتبة التراثية والتاريخية، ويسهم في حفظ الإرث المحلي وتوثيق محطاته وشخصياته، بما يتيح للأجيال المقبلة التعرّف إلى تاريخ منطقتها والاستفادة من تجارب أبنائها.