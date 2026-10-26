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أفراح ومناسبات

زحلة تحتفي بالشعر في مهرجانها السنوي

Lebanon 24
26-10-2026 | 05:29
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نظّمت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل ومجلس قضاء زحلة الثقافي، مهرجان الشعر السنوي في القصر البلدي، برعاية وزارة الثقافة، في حضور رسمي وثقافي وشعبي حاشد، وبمشاركة نخبة من الشعراء الذين جمعوا تجاربهم وأصواتهم في أمسية أكّدت مكانة زحلة في الحياة الأدبية اللبنانية.
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استُهلّت الكلمات بكلمة رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، الذي انطلق من دلالة اقتران اسم زحلة بلقب «مدينة الشعر»، معتبرًا أنّ تحوّل لقب ثقافي إلى عنوان لمدينة بأكملها يشكّل مكانة تستدعي التأمّل والمسؤولية عن استمرارها.

وأشار غزالة إلى إسهام شعراء زحلة وأدبائها في صياغة هويتها، وإلى البيئة الثقافية التي احتضنتهم في مجالسها الأدبية وصحافتها ومدارسها وبيوتها، فأسهمت في تكوين جمهور للقراءة والشعر والنقاش. وأكّد أنّ هذا الإرث يضع الثقافة في صميم مسؤولية المجلس البلدي، ويجعل إدراجها ضمن أولويات العمل البلدي استثمارًا في الإنسان وصلته بمدينته وقدرته على تطويرها.

كما شكر لوزارة الثقافة رعايتها، ومجلس قضاء زحلة الثقافي على جهوده، ورحّب بالشعراء المشاركين وبحضور المواهب الشابة إلى جانب أصحاب التجارب الراسخة. وختم بالتأكيد أنّ الوفاء لإرث زحلة يُقاس بما يُهيّأ لمستقبلها، وبمنح الجيل المقبل أسبابًا جديدة للاعتزاز بها.

بدورها، أكّدت رئيسة مجلس قضاء زحلة الثقافي كريستين زعتر معلوف أهمية الحفاظ على الشعر العمودي الموزون بوصفه أحد مكوّنات التراث الأدبي العربي، انطلاقًا من الإيمان بقدرة هذا التراث على مخاطبة الأجيال الجديدة مع الحفاظ على أصالته وهويته. وشدّدت على أنّ التجديد الثقافي ينطلق من الجذور ويفتح أمامها آفاقًا أوسع للإبداع والمعرفة.

وتخلّلت الأمسية قراءات شعرية لكلّ من جوزف الهاشم، وشبلي معلوف، وهتاف السوقي صادق، وأنطوان رعد، وبسام موسى، إلى جانب الشاعرة الصاعدة حنين اللحام. وعكست القصائد تنوّع التجارب وأساليب التعبير، وتناولت موضوعات إنسانية ووطنية ووجدانية، وسط تفاعل الحضور. وتولّى عرافة الاحتفال الدكتور شربل بو حنا.

وفي الختام، تم تكريم الشعراء المشاركين تقديرًا لعطائهم الأدبي وإسهاماتهم في إثراء الحركة الثقافية، في لقاء جمع الاحتفاء بالتجارب الراسخة وتشجيع الأصوات الشابة، وجدّد حضور الشعر في زحلة وبين أهلها.
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