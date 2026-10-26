زحلة تحتفي بالشعر في مهرجانها السنوي

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نظّمت بلدية – معلقة وتعنايل ومجلس قضاء زحلة الثقافي، مهرجان الشعر السنوي في البلدي، برعاية ، في حضور رسمي وثقافي وشعبي حاشد، وبمشاركة نخبة من الشعراء الذين جمعوا تجاربهم وأصواتهم في أمسية أكّدت مكانة زحلة في الحياة الأدبية .استُهلّت الكلمات بكلمة رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل المهندس سليم غزالة، الذي انطلق من دلالة اقتران اسم زحلة بلقب «مدينة الشعر»، معتبرًا أنّ تحوّل لقب ثقافي إلى عنوان لمدينة بأكملها يشكّل مكانة تستدعي التأمّل والمسؤولية عن استمرارها.وأشار غزالة إلى إسهام شعراء زحلة وأدبائها في صياغة هويتها، وإلى البيئة الثقافية التي احتضنتهم في مجالسها الأدبية وصحافتها ومدارسها وبيوتها، فأسهمت في تكوين جمهور للقراءة والشعر والنقاش. وأكّد أنّ هذا الإرث يضع الثقافة في صميم مسؤولية ، ويجعل إدراجها ضمن أولويات العمل البلدي استثمارًا في الإنسان وصلته بمدينته وقدرته على تطويرها.كما شكر لوزارة الثقافة رعايتها، ومجلس قضاء زحلة الثقافي على جهوده، ورحّب بالشعراء المشاركين وبحضور المواهب الشابة إلى جانب أصحاب التجارب الراسخة. وختم بالتأكيد أنّ الوفاء لإرث زحلة يُقاس بما يُهيّأ لمستقبلها، وبمنح الجيل المقبل أسبابًا جديدة للاعتزاز بها.بدورها، أكّدت رئيسة مجلس قضاء زحلة الثقافي كريستين زعتر أهمية الحفاظ على الشعر العمودي الموزون بوصفه أحد مكوّنات التراث الأدبي العربي، انطلاقًا من الإيمان بقدرة هذا التراث على مخاطبة الأجيال الجديدة مع الحفاظ على أصالته وهويته. وشدّدت على أنّ التجديد الثقافي ينطلق من الجذور ويفتح أمامها آفاقًا أوسع للإبداع والمعرفة.وتخلّلت الأمسية قراءات شعرية لكلّ من ، وشبلي معلوف، وهتاف السوقي صادق، وأنطوان رعد، وبسام موسى، إلى جانب الشاعرة الصاعدة حنين اللحام. وعكست القصائد تنوّع التجارب وأساليب التعبير، وتناولت موضوعات إنسانية ووطنية ووجدانية، وسط تفاعل الحضور. وتولّى عرافة الاحتفال الدكتور شربل بو حنا.وفي الختام، تم تكريم الشعراء المشاركين تقديرًا لعطائهم الأدبي وإسهاماتهم في إثراء الحركة الثقافية، في لقاء جمع الاحتفاء بالتجارب الراسخة وتشجيع الأصوات الشابة، وجدّد حضور الشعر في زحلة وبين أهلها.