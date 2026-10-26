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أفراح ومناسبات

من الجامعة الأنطونية... إطلاق مشروع "View Lebanon"

Lebanon 24
26-10-2026 | 06:10
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من الجامعة الأنطونية... إطلاق مشروع View Lebanon
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بالتعاون مع الجامعة الأنطونية والصليب الأحمر اللبناني، وبرعاية وزارة السياحة وبدعوة من جمعية بِبَلدي، تم إطلاق مشروع View lebanon، وهي مبادرة سياحية تهدف إلى ربط اللبنانيين ببلداتهم، وتمكين المجتمعات المحلية، والتعريف عن لبنان وتراثه وطبيعته. وقد أبصرت النور بإدارة جمعية ببلدي وبالشراكة مع مؤسسة فينيسيا للقديس شربل في بولندا، وبتمويل من Polish Aid.
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الأب السّغبيني 
وقال رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السّغبيني في كلمته، إنّ "هذا المشروع كبير بكل ما للكلمة من معنى، فهو مشروع سياحي وثقافي يهدف إلى دعم قطاع السياحة والإرشاد الثقافي والتاريخي، من خلال تشغيل منظومة متكاملة تشمل الأفراد، السائقين، المرشدين، وسائل النقل، الفنادق، والمطاعم، فضلاً عن إبراز تاريخ المنطقة، تراثها، وحرفها".
 
ولفت الى "الفرص الكبيرة التي تؤمّنها هذه المبادرة من خلال إنماء المناطق، وليس فقط لحاملي الرسالة، إنما للزوار أو السياح وأيضًا للقاطنين في هذه المناطق".

بولس صقر 
وفي كلمته باسم جمعية "بِبَلدي" قال بولس صقر إنّ "مشروع View Lebanon انطلق من فكرة سياحية إلى رسالة تهدف إلى ربط اللبنانيين ببلداتهم، وتمكين المجتمعات المحلية، والتعريف بلبنان وتراثه وطبيعته. ورغم التحديات الأمنية والأزمات، نجح المشروع، بإدارة جمعية ببلدي وبالشراكة مع مؤسسة فينيسيا للقديس شربل في بولندا، وبتمويل من Polish Aid، وبالتعاون مع الجامعة الأنطونية والصليب الأحمر اللبناني، في تدريب 100 سفير محلي من 73 بلدة ومنطقة، وتأمين المعدّات واللّباس الموحّد لهم، وتنفيذ جولات تجريبية، وتركيب لافتات تعريفية في البلدات اللبنانية. ويؤكد المشروع أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل فرصة لتمكين الإنسان ودعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية والتراث".

كازيمير غايوفي
وقال رئيس جمعية فينيسيا للقديس شربل البولندية كازيمير غايوفي: "نحن هنا لنساعد لبنان، ونخلق فرص عمل للشبيبة ونكون الى جانبهم".

سفيرة بولندا
من جهتها، هنّأت سفيرة بولندا لدى لبنان ألكسندرا بوكوفسكا-ماكابي، فريق عمل View Lebanon على إنجاز المشروع واستكمال مرحلة التنفيذ، مثنيةً على جهود جميع الشركاء الذين توحّدوا لتحقيق أهدافه. وأعربت عن أملها في أن يحمل المشروع الخير للبنان، وأن يساهم في دعم الشباب والمجتمعات المحلية وتعزيز السياحة في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي ختام الحفل، أعلنت جمعية بِبَلدي عن تعيين الإعلامية يارا ضرغام سفيرةً لمشروع View Lebanon لعامَي 2026 و2027، لتساهم في التعريف بالمشروع ورسالته، وتسليط الضوء على جمال البلدات اللبنانية وغناها الطبيعي والثقافي والتراثي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة المحلية وتمكين المجتمعات والشباب في مختلف المناطق اللبنانية.

كما شهد الحفل إطلاق الفيديو الترويجي لمشروع View Lebanon، الذي صُوّر في عدد من المناطق اللبنانية على مدى يومين، بهدف إبراز جمال لبنان وتنوّع بلداته وغناها الطبيعي والثقافي والتراثي، ونقل صورة مختلفة عن الوطن إلى العالم. 

واختُتم الحفل بتكريم شركاء مشروع View Lebanon تقديرًا لمساهمتهم في إنجاحه، تلاه التقاط الصورة التذكارية ورفع نخب المناسبة احتفاءً بانطلاق المشروع وبداية مرحلة جديدة من العمل المشترك لدعم السياحة المحلية وتعزيز حضور البلدات اللبنانية.
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