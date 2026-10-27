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أفراح ومناسبات

تلميذان يمثلان لبنان في ختامي "تحدي القراءة العربي" في دبي

Lebanon 24
27-10-2026 | 10:34
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توجه وفد وزارة التربية والتعليم العالي برئاسة صونيا الخوري، رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في الحفل الختامي للموسم العاشر من مبادرة "تحدي القراءة العربي"، الذي يُقام برعاية  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يوم الخميس في ٢٩ تشرين الأول الجاري في دبي.
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ويخوض لبنان المنافسات العربية هذا العام للتتويج بلقبين رئيسيين؛:لقب «بطل تحدي القراءة العربي» الذي تمثّله التلميذة مانيسا أبو محمود (من ثانوية المنارة الرسمية - البقاع الغربي)، ولقب «بطل تحدي القراءة» - فئة ذوي الهمم الذي يمثّله التلميذ أحمد قطيش (من مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية).

وأكدت الوزارة "أن وصول التلامذة اللبنانيين إلى المرحلة النهائية يترجم تمسك المدرسة اللبنانية بكل مكوناتها، ورغم كل الظروف، باللغة العربية والعلم والمعرفة"، مشيدةً بجهود الهيئات التعليمية والمنسقين الذين رافقوا مراحل التصفية على امتداد لبنان.
 
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