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مهرجان بيروت للأفلام الفنية يفتتح دورته الـ12 ويكرّم تمارا ستيبانيان

Lebanon 24
05-11-2026 | 08:02
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مهرجان بيروت للأفلام الفنية يفتتح دورته الـ12 ويكرّم تمارا ستيبانيان
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افتتح مهرجان بيروت للأفلام الفنية دورته الثانية عشرة، مساء الثلاثاء، في مسرح "بيريت" بجامعة القديس يوسف في بيروت، بتكريم المخرجة اللبنانية الأرمنية الفرنسية تمارا ستيبانيان، ومنحها جائزة "اليراعات الذهبية" لعام 2026.
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وشهد حفل الافتتاح حواراً مع ستيبانيان، بمشاركة الفنانة والمؤلفة الموسيقية سِنتيا زافن والمخرجة لينا خوري، تناول العلاقة بين السينما والذاكرة ودور الفن في نقل التجارب الإنسانية.

واختُتمت الأمسية بعرض فيلم "My Armenian Phantoms" (2025)، الذي يستكشف الذاكرة العائلية والهوية من خلال تجربة شخصية تستعيد جوانب من تاريخ السينما الأرمنية، وسط حضور جماهيري لافت.

ويُختتم المهرجان في 13 تشرين الثاني بعرض فيلم ستيبانيان الأخير "In the Land of Arto".

وتُقام الدورة الحالية تحت عنوان "الإنسان اللامحدود على الشاشة الكبيرة"، وتستمر حتى 13 تشرين الثاني، بمشاركة 26 فيلماً و26 ضيفاً من مختلف المجالات الفنية والثقافية.

يُذكر أن ستيبانيان وُلدت في أرمينيا وانتقلت إلى لبنان مطلع التسعينيات، قبل أن تتابع دراستها السينمائية في لبنان والدنمارك وتواصل مسيرتها المهنية في فرنسا، حيث أنجزت أفلاماً وثائقية حظيت بتقدير دولي.
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