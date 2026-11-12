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أفراح ومناسبات

الكاتب والإعلامي سمير فرحات وقع كتابه الجديد "شبكة العنكبوت "

Lebanon 24
12-11-2026 | 04:42
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الكاتب والإعلامي سمير فرحات وقع كتابه الجديد شبكة العنكبوت
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وقع الكاتب والاعلامي سمير فرحات مساء امس الاربعاء 11 تشرين الثاني، روايته الجديدة "شبكة العنكبوت" الصادرة عن دار «كتابنا» في مركز دايزي الثقافي في الحدث، بحضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا، وعدد من الشخصيات  الثقافية  والفكرية والإعلامية والاصدقاء والاهل. 
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والرواية عمل أدبي يمزج التشويق الدرامي بالتأمل الفلسفي، ويغوص في المناطق المعتمة من النفس البشرية، مستكشفاً طبيعة الشرّ، وكيف يتسلل إلى حياة الإنسان متخفياً وراء مشاعر ونوايا وقرارات قد تبدو، في ظاهرها، بريئة أو مبرّرة.

تنطلق أحداث الرواية من حكاية إنسانية تتقاطع فيها مصائر شخصيات من أجيال مختلفة، لتنسج شبكة معقدة من الأسرار والروابط العاطفية والنفسية، حيث يصبح الماضي حاضراً في تفاصيل الحياة الراهنة، وتتحول أسئلة الهوية والحب والأبوة والذنب إلى مواجهات مع الذات والحقيقة. ومن خلال مسارات سردية متشابكة، يضع فرحات شخصياته أمام اختبارات أخلاقية ونفسية تكشف هشاشة الإنسان، وقدرته في الوقت نفسه على الاختيار والمقاومة.

وتتخذ الرواية من مفهوم الشرّ محورها الفكري، بوصفه ظاهرة إنسانية معقدة تتداخل فيها عوامل الخوف والضعف والجهل والإغراء، وتتشابك فيها النوايا مع النتائج. كما تستحضر أسئلة فلسفية حول الحرية والمسؤولية، ومدى قدرة الإنسان على التحكم في مصيره، أو الإفلات من شبكة الخيوط غير المرئية التي قد تقوده إلى خيارات لم يكن يتوقع عواقبها.
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