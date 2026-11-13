الدفاع المدني ينفّذ تدريبات على الإطفاء والإسعاف في خمس مناطق

نفّذ الدفاع المدني سلسلة نشاطات تدريبية وتوعوية في والشويفات وضبية والمروانية وغادير، بهدف تعزيز الجهوزية ونشر ثقافة الوقاية والسلامة العامة.

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ففي جونية – قضاء كسروان، نفّذت العناصر تدريباً لعناصر البلدية حول مبادئ الإطفاء والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة.وفي – قضاء عاليه، نفّذت عناصر الدفاع المدني نشاطاً تدريبياً لمجموعة من الناشطين، بالتعاون مع بلدية الشويفات وبتمويل من (UNDP).وفي ضبية – ، قدّمت عناصر الدفاع المدني محاضرة توعوية للأساتذة والتلاميذ في مدرسة يغيشه مانوكيان، تناولت كيفية التصرف عند نشوب حريق داخل حرم المدرسة، ولا سيما في الطوابق التي تضمّ الصفوف الدراسية، واختُتمت المحاضرة بمناورة تطبيقية.وفي المروانية – قضاء ، زار طلاب ثانوية منارة محطة الإطفاء، حيث التقوا عناصر الدفاع المدني وتعرّفوا إلى طبيعة عملهم والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات الإطفاء.وفي غادير – قضاء كسروان، نفّذت عناصر الدفاع المدني دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعناصر فوج سيدة لورد التابع للكشاف ، بهدف تعزيز مهاراتهم في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.وتندرج هذه النشاطات ضمن جهود الرامية إلى تعزيز الوعي الوقائي ونشر ثقافة السلامة العامة لدى مختلف فئات المجتمع.