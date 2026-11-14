مستشفى سيدة المعونات الجامعي يحصد الشهادة الذهبية في إدارة الجودة وسلامة المرضى

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برعاية العامة الدكتور راكان نصر الدين، نظّم مستشفى سيدة المعونات الجامعي الندوة الحوارية الثانية بعنوان «الجودة: محرّك الأداء»، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء وممثلي المؤسسات الصحية والأكاديمية والعسكرية، إلى جانب أطباء وممرضين وطلاب وفعاليات من مختلف القطاعات.وشهدت الندوة حضور ممثل العماد رودولف هيكل، العميد الدكتور زياد بو مخايل، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الأب الدكتور فريد المجبر، ومديره العام الأب الدكتور وسام ، وعدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية والصحية.وتناولت الندوة أهمية الجودة في تطوير أداء المؤسسات الصحية، من خلال مداخلات لكل من ممثلة ريتا فريحة، والرائد الدكتور كلود الحايك ممثلاً ، والدكتورة مهى نعمه من القطاع الأكاديمي، وأليس يمّين بويز، التي قدمت المنظور العربي لتطوير أداء المستشفيات والخدمات الصحية.وشكّلت المناسبة محطة بارزة للمستشفى، الذي تسلّم شهادة المبادرة الذهبية – النسخة السابعة، تحت شعار «نموذج يُحتذى به في التميز في الرعاية الصحية»، بعد تقييم 323 ملفاً من 10 دول عربية، واختيار 45 مستشفى فقط لنيل التكريم بمستويات مختلفة.وحصل مستشفى سيدة المعونات الجامعي على الشهادة الذهبية في مجال إدارة الجودة وسلامة المرضى، تقديراً لجهود فريقه والتزامه بتعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى والتحسين المستدام في مختلف أقسامه.