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مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، كرّم سمو الأمير طلال بن محمد، الباحثين الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان للعام 2026، بحضور سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.وخلال الحفل، ألقت سمو الأميرة غيداء كلمة قالت فيها: "يُسعدُني أن نَحتفي معاً الّليلة، بالفائزين بجائزة الملك الحُسين لأبحاث السرطان، عُلماءَ عرب ‎يُثْبتونَ أنَّ الاكتشافَ يُمكنُ أن يبدأ هنا، في عالمنا العربي، ومن أجلِ مرضانا".وتُمنح هذه الجائزة سنويّا لتكريم الباحثين ذوي الإسهامات البارزة في أبحاث السرطان، وتشجيع الجهود البحثيّة الرامية إلى تحسين سُبل الوقاية والعلاج، وتعزيز التعاون البحثي على المستويين الإقليمي والدولي.وشهد الحفل تكريم نخبة من العقول اللامعة من العلماء والباحثين العرب من مئات المتقدمين للجائزة من أكثر من 26 دولة، تقديرا لدورهم المؤثر في تطوير أبحاث السرطان وتعزيز التقدم العلمي.وخلال الحفل، تمّ تكريم الدكتور نزار تنير من مركز "إم دي أندرسون للسرطان" التابع لجامعة ، بمنحه جائزة "التميز الخاص في البحث العلمي"، تقديرا لإنجازاته البارزة في مجال أبحاث وعلاج سرطان الكلى.وحاز الأستاذ الدكتور عامر من مركز "ييل الشامل للسرطان" على جائزة إنجاز العُمر – المسار الدولي، فيما مُنحت جائزة إنجاز العُمر – المسار الإقليمي إلى الأستاذ الدكتور إمام واكد من جامعة المنوفية.أما جائزة الباحث الناشئ – المسار الدولي، فمُنحت للدكتورة مريم شلبي من المعهد للسرطان، في حين فازت الأستاذة الدكتورة أمنية عطالله من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجائزة الباحث الناشئ – المسار الإقليمي.كما حصل على مِنحة الباحث الواعد كلّ من الدكتور زيد من مركز الحسين للسرطان، والدكتور فيليب حسين قبيسي من الجامعة اللّبنانية الأميركية، تقديرا لأبحاثهما الواعدة في مجال مكافحة السرطان.أما جائزة برنامج التطوير المهني للتميّز في رعاية مرضى السرطان، فمُنحت لبرنامج زراعة نخاع العظم والعلاج الخلوي والعلاج بالخلايا التائية (CAR-T)، في مركز الحسين للسرطان، والذي يجري أكثر من 200 عملية زراعة نخاع عظم سنويًا بنسب نجاح تتجاوز 75%.وتعُدّ جائزة الحسين لأبحاث السرطان من أهم جوائز البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي، حيث تم إطلاقها عام 2020 تخليداً لذكرى جلالة الملك الحسين بن طلال، طيّب الله ثراه، بهدف تشجيع الباحثين والعلماء العرب من جميع أنحاء العالم على رفع مستوى الأبحاث وتطويرها، للتمكن من مواجهة السّرطان والتغلّب عليه بطرق علميّة متقدّمة.ومنذ إطلاق الجائزة قبل خمس سنوات، ساهمت في بناء مجتمع عربي بحثي راسخ، حيث تمّ تلقّي أكثر من 950 طلبا من أكثر من 30 دولة، وتمّ تقييمهم على يد أكثر من 15 مقيّما دوليّا خبيرا في مجال الأبحاث والأورام.كما حضر الحفل عدد من الوزراء، وأعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلف من نخبة من أبرز اختصاصيي الأورام والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب شخصيات وإعلامية وشركاء وداعمين للجائزة.