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أُعلن في مدينة صيدا عن إطلاق معرض "THE GRAND WEDDING EXPO 2027"الذي تنظمه La Reine Wedding Garden" " و "We Event"و"BlackBox Productions by Samir Studios" ومجموعة " HLYM" من 28 إلى 31 كانون الثاني 2027 في قاعة المعارض في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، برعاية وزارة السياحة وبلدية صيدا وغرفة صيدا والجنوب، وتحت شعار "الجنوب بيزهّر فرح".ويحمل المعرض رسالة أمل وحياة من قلب الجنوب وعاصمته ، بأنه رغم كل الظروف الصعبة قادر على صناعة الفرح، واحتضان المبادرات الكبرى، وإطلاق المشاريع التي تسهم في تحريك عجلة الإقتصاد.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في قاعة غرفة التجارة في صيدا، بحضور: ممثل وزارة السياحة رئيس دائرة شؤون الموظفين في الوزارة زاهر شعيتاني، وحضور الأستاذ جمال جوني، وممثل بلدية صيدا عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة النشاطات والسياحة رامي بشاشة، ممثل جمعية تجار النبطية السيد حسن حسين والسيد نصيف جمعة، وممثلون عن هيئات اقتصادية واجتماعيىة وسياحية، والمؤثر اللبناني في مجال السياحة اللبنانية عبدالله سعادة" طرزان"، وشركاء المشروع: سامر أبو درويش عن مجموعة " حلم - HLYM" ، أيمن رنو عن "La Reine Wedding Garden"، وسمير صابر عبدالله عن"We Events"، وأحمد سمير عبد الله عن ""BlackBox Production and Samir Studios ، وجمع من الإعلاميين .استهل المؤتمر بالنشيد الوطني، وكلمة ترحيب من أحمد سمير عبد الله اكد فيها أن هذا المعرض "يأتي امتدادًا لخطوة جديدة نحو جمع القطاعات المرتبطة بالأعراس والمناسبات في مساحة واحدة، من الأزياء والتجميل والمجوهرات والتصوير، إلى الضيافة وقاعات الاحتفالات والفنادق والسفر والموسيقى وتنظيم المناسبات". وقال: "هدفنا أن نخلق مساحة للتواصل بين المؤسسات والجمهور، وأن نمنح أصحاب الأعمال فرصة للتعريف بخدماتهم وبناء علاقات وشراكات جديدة. لكن طموحنا لهذا المعرض يتجاوز تنظيم فعالية جميلة. فبعد كل ما مرّ به من أزمات وظروف صعبة، نؤمن أن صيدا قادرة على أن تنهض، وأن تفتح أبوابها مجددًا للمبادرات التي تجمع الناس وتعيد الحركة إلى أسواقها وقطاعاتها".وأشار عبد الله الى أن " نحو ٦٠ عارضاً من مؤسسات وأصحاب مهن ومشاريع كثيرة، يشاركون في المعرض الذي من شأنه أن يحرّك قطاعات الضيافة والسياحة والتصوير والأزياء والموسيقى وغيرها"، مؤكدا الحرص على "أن يكون هذا المعرض مساحة دعم حقيقية لهذه المؤسسات، ومحرّكًا إضافيًا للنشاط الاقتصادي والسياحي في صيدا والجنوب".بشاشةوتحدث ممثل بلدية صيدا رامي بشاشة فرحب بممثل وزيرة السياحة والحضور والمنظمين ، متوقفاً عند أهمية اطلاق هذا المعرض في صيدا والجنوب وقال:" وسط هذه الطروف التي نعيش يظهر أشخاص كالمنظمين اليوم ليقولوا أنه رغم كل شيء، هناك شمعة يجب أن تضاء ونور أمل يجب ان يشع. وإن تنظيم معرض كهذا في هذه الظروف، هو بحد ذاته انجاز. هذه طبيعة صيدا وأهل صيدا والجنوب، هذه المدينة مرت عليها حروب وكوارث لا تحصى، وكانت دائماً بعد كل حرب تنهض وتعيش لأنها مدينة تريد ان تعيش وشعبها يحب الحياة".وأضاف :" صيدا في 2027 ستكون عاصمة للثقافة والحوار المتوسطي، ورغم كل شيء هذا العام سيكون نقطة فارقة في حياتنا، نقطة سنثبت فيها للعالم كله ان صيدا مدينة تستحق ان تعيش وتليق بها الحياة، ومدينة رغم كل الصعاب على قدر التحدي، وكل أبناءها مستعدون لأن يضيئوا فيها نقطة نور لتشع على العالم كله". لافتاً الى أن البلدية ومن خلال لجنة السياحة والنشاطات مع باقي اللجان المعنية، تعد برنامجاً على مدار السنة، ستكون عامرة بالفعاليات والمبادرات برعاية وزارتي السياحة والثقافة. وقال: ان مبادرتكم اليوم ومع كثير من المبادرات الخاصة، من شأنها أن تعطي دفعاً وغنىً لهذا العنوان ".وختم بشاشة بتوجيه الشكر لوزيرة السياحة على رعايتها، وللقيمين على هذه المبادرة، وللحضور والإعلاميين المواكبين. وقال: "معكم وبمثلكم هذه المدينة تكمل وتعيش، وتبقى عاصمة للجنوب، الذي ورغم كل الوجع الذي يعيشه نحن بجانبه وسنبقى بجانبه. أهلاً وسهلاً بكم في مدينتكم صيدا وان شاء الله نكون جميعاً يداً واحدة لنجعل من هذه المدينة منارة في 2027 وفي كل السنوات " .أبو درويشوألقى سامر أبو درويش كلمة أشار فيها الى أنه "منذ اليوم الأول لولادة هذا المشروع، وضعنا نصب أعيننا هدفاً واحداً: النجاح". وقال: "لقد انطلق هذا المعرض من إيماننا بأن لصيدا والجنوب ومؤسساتهما الحق في الدعم والتطوير، وبأن التكاتف والتعاون هما السبيل لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تراكمت منذ جائحة وأزمة الدولار عام 2019، وصولاً إلى ظروف الحرب والاعتداءات المستمرة منذ عام 2024، والتي أطاحت بالبشر والحجر، وألحقت باقتصادنا ومؤسساتنا أضراراً كبيرة، ما بين الدمار والخسائر والعجز الاقتصادي".وأضاف: "أمام كل هذه الظروف، كان لا بد لنا من أن نبادر إلى خلق الفرص بأيدينا، لا أن ننتظر أن تأتي إلينا، وأن نؤمن بقدرتنا على النهوض والعمل رغم كل التحديات. من هنا، وُلد" The Grand Wedding Expo 2027" ، الذي أردنا من خلاله أن نحتضن الجميع، وأن نؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والانفتاح والنهوض الاقتصادي. ومن هذا المنطلق، كان اختيارنا لغرفة التجارة والصناعة والزراعة ، وقاعة المعارض وحاضنة الأعمال التابعة للغرفة، إيماناً منا بدور هذه المؤسسة الجامعة في احتضان المبادرات والمشاريع التي تخدم المنطقة وأبناءها.ولفت أبو درويش الى أننا " نريد لهذا المعرض أن يكون مساحة للقاء بين صيدا وشرقها وجزين وجباع، وصور والنبطية، ومرجعيون وحاصبيا.. وصولاً إلى مختلف الأراضي اللبنانية، وفرصة حقيقية للتواصل بين المؤسسات وأصحاب المهن والطاقات والقطاعات المختلفة". وختم بتوجيه الشكر الى وزارة السياحة على رعايتها وتشجيعها وإلى نواب وفاعليات صيدا وبلديتها وغرفة صيدا والجنوب وجمعيتي تجار صيدا وضواحيها والنبطية الاستقبال والدعم لفكرة إطلاق هذه المبادرة. كما خص بالشكر الإعلاميين وممثلي والمواقع الإلكترونية، وحضور المؤتمر ، وشريكيه في المشروع "La Reine Wedding Garden" ومؤسسة" We Events". معتبراً أن"The Grand Wedding Expo 2027" يمثّل انطلاقة لغدٍ أفضل، وأن "الجنوب كان وسيبقى يزهّر بالفرح" .ممثل وزارة السياحةوألقى كلمة وزارة السياحة الدكتور زاهر شعيتاني ناقلاً بدايةً تحياته وتمنّياته للقائمين على هذا المعرض بالنجاح والتوفيق، ومعتبراً أن" هذه المناسبة تجمع بين روح المبادرة الاقتصادية وفرص التنمية السياحية في صيدا والجنوب"، وأن " صيدا مدينةٍ لا يُختصر تاريخها بصورة، ولا تُختزل هويّتها بمَعلمٍ واحد" وأنها" ليست مدينة آثار فحسب؛ إنّها مدينة الضيافة والعمل والمبادرة، يلتقي فيها عبق التراث بحيوية الأسواق والمطاعم والمشاريع الصغيرة، ويجد الزائر فيها ما يدعوه إلى الاكتشاف، وما يشجّعه على العودة. ولهذا، فإن أيّ فعالية تُقام فيها تستطيع أن تكون فرصةً للتعريف بالمدينة نفسها، وبالمؤسسات التي تمنحها نبضها الاقتصادي والاجتماعي".وتوقف شعيتاني عند أهمية تزامن هذا اللقاء على أبواب عام 2027، الذي اختيرت فيه صيدا، إلى جانب مدينة قرطبة الإسبانية، عاصمةً متوسطيةً للثقافة والحوار، فقال: إنه تقدير لمكانة صيدا التاريخية ودورها جسراً للتلاقي بين الثقافات، وفرصة لتحويل غناها التراثي والإنساني إلى نشاط ثقافي وسياحي متجدد. وقال: ولعلّ تزامن النسخة الأوسع من هذا المعرض مع هذا الاستحقاق يمنح الحدث دلالة إضافية، وفيه نريد أن تتّسع فيها أيضاً مساحات اللقاء والعمل والاستثمار، وأن تستفيد مؤسساتها وأهلها من هذا الزخم، لتكون الثقافة والسياحة والاقتصاد روافد متكاملة لنهضتها".واكد أنه "من صيدا يمتدّ هذا المعنى إلى الجنوب كلّه؛ إلى مدنه وبلداته وقراه، وإلى بيوتٍ تنتظر أهلها، وحقولٍ تنتظر مواسمها، وأسواقٍ تتوق إلى عودة الحياة. فالجنوب ليس همّ أهله وحدهم، ولا وجعه خبراً من منطقة بعيدة؛ إنه جزءٌ من وجع لبنان كلّه، كما أن النهوض به مسؤولية وطنية مشتركة. وما نريده لأهله أن يعيشوا بأمان، وأن يعملوا، وأن يفرحوا. ومن هنا تأتي قيمة المبادرات التي تمنح الناس فرصةً للقاء والتعاون وصناعة ."ورأى شعيتاني أن" أهمية سياحة الأعراس والمناسبات، تتجلى في كونها تصل بين القطاعات المعنية. وقال: "وعندما يُقام معرض متخصّص بهذا القطاع في صيدا، فإن قيمته لا تقتصر على جمع العارضين تحت سقف واحد؛ بل تمتدّ إلى إبراز قدرات المؤسسات المحلية، وبناء علاقات مهنية جديدة، وتشجيع الزائر على التعرّف إلى المدينة ومرافقها وخدماتها. وهكذا يصبح الحدث فرصةً اقتصادية وسياحية في آنٍ معاً".واكد أن "رعاية وزارة السياحة لهذا المعرض تعكس اهتمامها بالمبادرات التي تربط النشاط السياحي بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية، وتشجّع التعاون بين القطاعين العام والخاص. فنجاح المعارض لا يُقاس بحجم المشاركة فقط، بل أيضاً بالعلاقات والفرص التي تتركها بعد اختتامها.وختم بالقول : "إننا نلتقي اليوم للإعلان عن النسخة المقبلة من المعرض، على أمل أن نلتقي في كانون الثاني 2027 في حدث يليق بتاريخ صيدا وحاضرها وطموحات الجنوب".إشارة الى أن المعرض يسلّط الضوء على قدرات المؤسسات اللبنانية وخاصة في الجنوب ، وإصرارها على النهوض والإبداع. وهو سيضم كافة الخدمات المرتبطة بالأعراس والمناسبات والحفلات، إلى جانب الأزياء والموضة والمجوهرات والديكور والأزهار والحلويات والموسيقى والإستعراضات والسياحة والسفر، تعرضها نخبة من المؤسسات والشركات والعلامات التجارية، بما يتيح فرصاً واسعة للتواصل المباشر بين أصحاب هذه المؤسسات وبين الزبائن، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية.