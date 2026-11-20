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نظّمت بلدية أميون، بالتعاون مع مدارس البلدة، مسيرة وطنية لمناسبة ذكرى الاستقلال، شارك فيها تلاميذ من ثانوية "الليسيه سان بيار" و"ثانوية القديسة تيريزا طفل يسوع" والمدرسة الرسمية في أميون.
وانطلقت المسيرة من أمام مبنى البلدية باتجاه السرايا، حيث كان في استقبال المشاركين قائمقام الكورة كاترين الكفوري أنجول، ونائبة رئيس بلدية أميون الدكتورة كورين الحاج عبيد، إلى جانب ممثلين عن القوى الأمنية وأعضاء المجلس البلدي والموظفين.
وأدّى التلاميذ النشيد الوطني، قبل إلقاء كلمات شدّدت على معاني الاستقلال وأهمية الحفاظ على قيم الانتماء والوحدة الوطنية.
وأكد المنظمون أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدية والمؤسسات التربوية في إحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الصاعدة.