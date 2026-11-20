نظّمت بلدية ، بالتعاون مع مدارس البلدة، مسيرة وطنية لمناسبة ذكرى ، شارك فيها تلاميذ من ثانوية "الليسيه سان " و"ثانوية القديسة تيريزا طفل " والمدرسة الرسمية في أميون.

وانطلقت المسيرة من أمام باتجاه السرايا، حيث كان في استقبال المشاركين قائمقام كاترين الكفوري أنجول، ونائبة رئيس بلدية أميون الدكتورة كورين الحاج عبيد، إلى جانب ممثلين عن القوى الأمنية وأعضاء والموظفين.

وأدّى التلاميذ النشيد الوطني، قبل إلقاء كلمات شدّدت على معاني الاستقلال وأهمية الحفاظ على قيم الانتماء والوحدة الوطنية.

وأكد المنظمون أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدية والمؤسسات التربوية في إحياء المناسبات الوطنية، وترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الصاعدة.