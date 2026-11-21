وجّهت مدينة لافال تحية تقدير ووفاء إلى الجالية المقيمة فيها، خلال حفل استقبال رسمي أقيم في مبنى البلدية، في حضور القنصل العام للبنان في مونتريال شربل نمر، ورئيسة المجلس البلدي سيسيليا ماسيدو، ونائب رئيس البلدية راي خليل، ممثلاً رئيس البلدية ستيفان بواييه، إضافة إلى عضوتَي المجلس البلدي ألين ديب وساندرا الحلو.

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وباسم رئيس بلدية لافال، تحدث البلدية راي خليل وقال: "أنا وزملائي، ألين وساندرا، محظوظون بوجود جالية تجعلنا نشعر بهذا القدر من الفخر". وتوقف عند الأحاديث التي تدور بين البلدي حول إنجازات أبناء الجالية، معتبراً أنها تشكّل مصدر إعجاب واعتزاز، ومشيداً بالتزامهم وبالصورة المشرفة التي يعكسونها عن جذورهم وأصولهم اللبنانية.

وأشادت عضوة المجلس البلدي ألين ديب، المعنية بملفات التعددية الثقافية، بجهود أبناء لافال المنحدرين من أصول لبنانية، مثمّنة دورهم في المجتمع المحلي.

وبعد توجيه الشكر إلى سيسيليا ماسيدو والترحيب بالحاضرين، شددت ديب على أن مشاركتهم في هذا اللقاء تعبّر عن تمسكهم بالجالية اللبنانية من جهة، وبمدينة لافال التي ينتمون إليها ويشاركون في مسيرتها من جهة أخرى.

وانطلاقاً من كلام راي خليل، نوّهت بالمثابرة والشجاعة والنجاحات المتعددة التي حققها أبناء الجالية، مشيدة بمساهمتهم في تعزيز ثروة المدينة وتنوعها الاجتماعي والثقافي.

كذلك، أعربت عن أملها في استمرار هذا الالتزام لما فيه خير جميع المواطنين، وفي ظل احترام التنوع الذي يشكّل إحدى أبرز سمات مدينة لافال.

وفي كلمة تناولت التراث اللبناني ومعاني الاستقلال، شددت عضوة المجلس البلدي ساندرا الحلو على عمق ارتباط أبناء الانتشار اللبناني بوطنهم الأم، معتبرة أن بالنسبة إليهم يتجاوز حدود الجغرافيا ليشكّل هوية واعتزازاً وإرثاً حياً يسكن وجدانهم.

وقالت: "بالنسبة إلينا جميعاً، لبنان هو أكثر بكثير من مجرد وطن. إنه هوية، ومصدر فخر، وإرث حي نحمله في داخلنا". وتناولت كلمتها الجذور التي لا تمحوها المسافات، والتقاليد التي تتناقلها الأجيال، وحب الوطن الأم الذي يبقى حاضراً رغم البعد الجغرافي. وأشارت إلى أن الانتماء إلى أصول لبنانية في كندا يعني حمل غنى عالمين، مع المحافظة على الإرث والجذور، والمساهمة في الوقت نفسه بفخر في بناء مستقبل الوطن الذي احتضنهم.

كما توقفت عند قدرة الشعب تجاوز المحن وتحويل إلى شجاعة والتحديات إلى أمل، معتبرة أن هذا الإرث يتجسد في لافال من خلال روح المبادرة الاقتصادية، والقيم العائلية، والكرم، والالتزام بالشأن العام.

ووجهت تحية إلى أبناء الجالية، شاكرة إياهم حفاظهم على ثقافتهم ودعمهم للمسؤولين المنتخبين، قالت: "يمكن للإنسان أن يبني حياته على بعد آلاف الكيلومترات من أرضه الأم، من دون أن يتوقف يوماً عن حملها في قلبه".

واختتمت كلمتها بالقول: "عاش لبنان، وعاشت كندا، وعاشت مدينة لافال!".

كلمة القنصل نمر

وفي الكلمة الرئيسية للمناسبة، ألقى القنصل العام للبنان في مونتريال شربل نمر كلمة اتسمت بالعاطفة والتقدير، توجه فيها بالشكر إلى السلطات البلدية على مبادرتها التكريمية.

وشكر نمر رئيسة المجلس البلدي ونائب رئيس البلدية والأعضاء المنتخبين على تنظيم هذا الاستقبال المدني تكريماً للبنان، كما وجّه تحية إلى رئيس البلدية ستيفان بواييه، الذي تعذّر عليه الحضور ومثّله راي خليل، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

ولفت القنصل العام إلى الدلالة الخاصة لهذا اللقاء، الذي يأتي قبل يومين من احتفال لبنان بالذكرى الثالثة والثمانين لاستقلاله في 22 تشرين الثاني، معتبراً أن مبادرة مدينة لافال إلى تكريم اللبنانيين عشية هذه المناسبة الوطنية تشكّل تعبيراً عن الصداقة والتقدير.

وقال في هذا السياق: "هذا يعني أن تاريخ لبنان له مكانته الكاملة في تاريخ مدينة لافال".

وربط نمر هذا الاعتراف بحق أبناء الجالية في المحافظة على هويتهم وجذورهم، وفي الوقت نفسه الانتماء الكامل إلى وطنهم الجديد والمساهمة في مسيرته.

وفي سياق حديثه عن التراث اللبناني، شدد القنصل العام على أن هذا الإرث يتجاوز مظاهره الثقافية المعروفة، فلا يقتصر على التاريخ العريق والمطبخ والموسيقى واللغة، بل يشمل أيضاً مجموعة من القيم التي يحملها اللبنانيون معهم أينما حلّوا، وفي مقدمتها روح الضيافة، وروح المبادرة والعمل، والتعلق بالعائلة، والقدرة على الصمود ومواجهة الصعوبات.

وأشار إلى أن هذه القيم انتقلت عبر أجيال من اللبنانيين الذين استقروا في لافال وكيبيك ومختلف أنحاء كندا، وهي تتجسد اليوم في مسيرة مواطنين أصبحوا أصحاب مؤسسات ورجال أعمال وأصحاب مهن حرة ومسؤولين منتخبين وفاعلين في الحياة المجتمعية.

وقال نمر: "في لافال، جاليتنا ليست مندمجة فحسب، بل هي متجذّرة. وأوضح أن هذا التجذّر يتجلى في الارتباط العميق بمدينة لافال ومقاطعة كيبيك وكندا، مع المحافظة في الوقت نفسه على صلة حية بلبنان. وباسم القنصلية العامة اللبنانية في مونتريال وأبناء الجالية، وجّه الشكر إلى سلطات لافال على تقديرها وصداقتها وانفتاحها".